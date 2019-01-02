TFF, amatör lig maçlarını iptal etti

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İstanbul'da Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor arasında oynanan Süper Amatör Lig maçı öncesinde, 17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı Muhammed Yücel bıçaklanarak öldürülmüştü. Bu acı olayın üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu, yurt genelinde bu hafta oynanacak maçları iptal etti. TFF'den yapılan açıklamada, "Amatör maçlarda artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle, bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör müsabakalar, TFF Amatör İşler Kurulu'nun aldığı karar ile oynanmayacak" denildi.