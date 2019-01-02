Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > TFF, amatör lig maçlarını iptal etti

, amatör lig maçlarını iptal etti

Giriş Tarihi: 2.1.2019
TFF, amatör lig maçlarını iptal etti
İstanbul'da Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor arasında oynanan Süper Amatör Lig maçı öncesinde, 17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı Muhammed Yücel bıçaklanarak öldürülmüştü. Bu acı olayın üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu, yurt genelinde bu hafta oynanacak maçları iptal etti. TFF'den yapılan açıklamada, "Amatör maçlarda artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle, bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör müsabakalar, TFF Amatör İşler Kurulu'nun aldığı karar ile oynanmayacak" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF, amatör lig maçlarını iptal etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN