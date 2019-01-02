Trabzonspor, Esteban için FIFA’ya gidecek

Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden kaleci Esteban, ülkesinin takımlarından Liga Deportiva Alajuelense'ye transfer oldu. Kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayan Kosta Rikalı file bekçisinin transferi, kulübün resmi duyuruldu
. Esteban'ın sözleşmesini usulsüz feshettiğini açıklayan Trabzonspor yönetimi ise bu imza sonrası konuyu FIFA'ya taşıyacak. Trabzonspor yönetimi Esteban'ın avukatı ile daha önce yaptıkları görüşmelerde ödemenin 24 Aralık tarihine kadar yapılacağı konusunda anlaşmış
ancak Esteban bu tarihi beklemeden sözleşmesini feshetmişti. 36 MAÇTA 44 GOL YEDİ
2015 yazında Alkmaar'dan bedelsiz olarak Trabzonspor'a transfer edilen Esteban, bordomavililerle çıktığı 36 maçta kalesinde 44 gol gördü. OLCAY'A BİR TALİP DAHA
Trabzonspor'da satış listesine konulan Olcay Şahan'a Bursaspor'dan sonra Göztepe de talip oldu. İzmir ekibinin teknik direktörü Kemal Özdeş'in, Olcay için yönetime olumlu rapor vermesi üzerine kulüpler arası temasların başladığı belirtildi. Trabzonspor'un yıllık 1.8 milyon Euro kazanan futbolcusunu uygun bir rakama brıakabileceği, İzmir ekibinin de Olcay'dan indirim beklediği vurgulandı. TRABZON'DA KRİTİK 3 GÜN
Trabzonspor yönetimi, kulüp bulmalarını ilettiği Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın serbest kalmaması için yapması gereken ödeme için kaynak bulmakta zorlanıyor. Burak'a 1 milyon 900 bin Euro, Onur'a ise 2 milyon 200 bin Euro
ödemesi gereken bordo- mavililer, 4 Ocak'a kadar bu ödemeleri yapamazsa oyuncular serbest kalacak. Burak Yılmaz, "Alacaklarına karşılık bonservisini al
" teklifini kabul etmedi. Tecrübeli oyuncu, bu süreyi bekledikten sonra sözleşmesini feshederek, ücretini TFF aracılığı ile tahsil etmek istiyor. Onur'un ise henüz kararını vermediği belirtiliyor.