Trabzonspor, Esteban için FIFA’ya gidecek

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Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden kaleci Esteban, ülkesinin takımlarından Liga Deportiva Alajuelense'ye transfer oldu.. Esteban'ın sözleşmesini usulsüz feshettiğini açıklayan Trabzonspor yönetimi ise bu imza sonrası konuyu FIFA'ya taşıyacak. Trabzonspor yönetimi Esteban'ın avukatı ile daha önce yaptıkları görüşmelerdeancak Esteban bu tarihi beklemeden sözleşmesini feshetmişti.2015 yazında Alkmaar'dan bedelsiz olarak Trabzonspor'a transfer edilenTrabzonspor'da satış listesine konulan Olcay Şahan'a Bursaspor'dan sonra Göztepe de talip oldu. İzmir ekibinin teknik direktörü Kemal Özdeş'in, Olcay için yönetime olumlu rapor vermesi üzerine kulüpler arası temasların başladığı belirtildi. Trabzonspor'un yıllık 1.8 milyon Euro kazanan futbolcusunu uygun bir rakama brıakabileceği, İzmir ekibinin de Olcay'dan indirim beklediği vurgulandı.Trabzonspor yönetimi, kulüp bulmalarını ilettiği Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın serbest kalmaması için yapması gereken ödeme için kaynak bulmakta zorlanıyor.ödemesi gereken bordo- mavililer, 4 Ocak'a kadar bu ödemeleri yapamazsa oyuncular serbest kalacak. Burak Yılmaz," teklifini kabul etmedi. Tecrübeli oyuncu, bu süreyi bekledikten sonra sözleşmesini feshederek, ücretini TFF aracılığı ile tahsil etmek istiyor. Onur'un ise henüz kararını vermediği belirtiliyor.