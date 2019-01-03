‘Çok güvendiğimiz için Şenol Güneş’e teklif yaptık’

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın Hukuki İşlerden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, siyah-beyazlı gündemi TRT Spor'a değerlendirdi. İşte satır başları:Şenol Güneş'le yeni sözleşme kararı aldık. Ona güvenimizi başka nasıl gösterebiliriz. Ama Güneş'i eleştiremez miyiz?Quaresma için teklif gelirse değerlendirilir ama kimse de Beşiktaş'tan büyük değil, herkesten vazgeçebiliriz.Vagner Love hem alacağını isteyecek hem de bedavaya gidecek. Böyle bir şey söz konusu değil. Bizden oynamadığı dönemi de istiyor.Sadık Çiftpınar için istenilen 2 milyon Euro bizim için çok fazla.