Ersun Yanal: Sağlam bir karaktere ihtiyacımız var

BUGÜN NELER OLDU

F.BAHÇE ikinci yarı hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Ersun Yanal kolları sıvadı. Sosyal medyadan taraftarlara,mesajını ileten tecrübeli çalıştırıcı, idmandan önce ise futbolcularına hitap etti ve şunları söyledi: "Bu takım 35 bin 801 seyirci ortalamasına oynuyor, 17. sırada olan bir takımın seyircisi bu. Bazen hayatta her şey çok iyi gidebilir. Bazen de herkes çok iyi olmasına rağmen kötü gidebilir.F.Bahçe'nin skordan daha fazla hedefleri olan büyük bir camia olduğunu anlamalıyız. Hedef skor olsaydı insanlar buraya gelmezdi."