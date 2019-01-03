Ersun Yanal: Sağlam bir karaktere ihtiyacımız var

F.BAHÇE ikinci yarı hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Ersun Yanal kolları sıvadı. Sosyal medyadan taraftarlara, "Unutmayın, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep birlikte başaracağız"
mesajını ileten tecrübeli çalıştırıcı, idmandan önce ise futbolcularına hitap etti ve şunları söyledi: "Bu takım 35 bin 801 seyirci ortalamasına oynuyor, 17. sırada olan bir takımın seyircisi bu. Bazen hayatta her şey çok iyi gidebilir. Bazen de herkes çok iyi olmasına rağmen kötü gidebilir. Bunu çevirmek bizim elimizde. Bunu yapmak için de sağlam bir gerekçe ve karaktere ihtiyaç var. Bize her alanda 1-0 önde başlamamıza neden olan bir taraftara sahibiz.
F.Bahçe'nin skordan daha fazla hedefleri olan büyük bir camia olduğunu anlamalıyız. Hedef skor olsaydı insanlar buraya gelmezdi."