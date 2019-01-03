Furkan Korkmaz: Yapabileceğim tek şey en iyi performansımı göstermek

NBA'de Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Los Angeles Clippers maçı sonrasında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

119- 113'lük skorla galip oldukları karşılaşma sonrası rakip takım Clippers'ın performansıyla ilgili konuşan Furkan, "Genel anlamda basit bir maç gibi gözükse de son çeyrekte geri gelmeyi başardılar ve güzel bir performans ortaya koydular" dedi. Clippers maçından galibiyetle ayrılmalarının takımı adına önemli olduğunu vurgulayan 21 yaşındaki basketbolcu, yaklaşık bir haftadır deplasmanda oynadıklarını aktararak, ligin yarısına yakın kısmının tamamlandığını ve play-off sıralarının oluştuğu önemli bir döneme girdiklerini ifade etti.

"YAPABİLECEĞİM TEK ŞEY EN İYİ PERFORMANSIMI GÖSTERMEK"

Korkmaz, ayrıca NBA'de geçirdiği ikinci senesinde kültüre ve ortama daha çok alıştığını söyledi. Geçtiğimiz seneye göre sezon başındaki iniş, çıkışlara rağmen daha rahat olduğunu belirten Furkan, "Benim burada yapabileceğim tek şey sahaya çıktığımda gösterebileceğim en iyi performansı göstermek. Onun dışında bazı şeyleri kontrol edemiyorsunuz" açıklamasını yaptı.

"MİLLİ TAKIMDA ÇOK GENÇ VE YETENEKLİ OYUNCULAR VAR"

Çin'de düzenlenecek olan Dünya Basketbol Şampiyonası'nda forma giyecek olan milli oyuncu, amacının ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğinin altını çizdi. İlk kez bir dünya şampiyonasında forma giyeceğini belirten Korkmaz, "Çok heyecanlıyım. Takımda birkaç abimiz olacak. Onun dışında çok genç bir kadroyla orada olacağız. Takımda yetenekli ve genç oyuncular var. Bir kısmı yıldız milli takımda beraber oynadığım arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Kendisine gelen taraftar desteğine de değinen milli oyuncu, NBA maçlarından önce ve sonra gelen mesajları gördüğünü bu destek mesajlarının kendisini mutlu ettiğini ve buna ihtiyaç duyduklarını ifade etti.