Kartal ve Kral buluştu

Beşiktaş, uzun süredir yolunu gözlediği Burak Yılmaz'a kavuşuyor. Kartal, Şenol Güneş'in ısrarla istediği gol kralı apoletli eski oyuncusu ile daha önce el sıkışmıştı. SABAH
, yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek olan Kral'ın sözleşme şartlarını açıklıyor. Beşiktaşlı idareciler, dün resmen Trabzonspor'un kapısını çalarak, teklifini iletti.
Kadro dışı bıraktığı Burak ve Onur Kıvrak'ın serbest kalmaması için yarına kadar toplam 4 milyon 500 bin Euro tutarındaki alacaklarını ödemesi gereken Trabzonspor, Beşiktaş'ın, "Burak Yılmaz alacaklarından feragat etsin, bonservisini verin"
önerisine olumlu yanıt verdi. 2 milyon Euro alacağından vazgeçen Burak'ın yarın Kartal'la sözleşme imzalaması bekleniyor. SENELİK ÜCRETİ 2 MİLYON 500 BİN EURO
Beşiktaş, Burak'la son senesi opsiyonlu olmak şartıyla 2.5 yıllık sözleşme yapacak. Söz konusu anlaşma kapsamında; tecrübeli golcü, sezonun ikinci yarısı için 1 milyon 250 bin Euro'nun yanı sıra bonuslara bağlı olarak 350 bin Euro daha kazanacak. Burak, sonraki her sezon için ise 2 milyon 500 bin Euro garanti ücret karşılığı forma giyecek. GÜNEŞ FAKTÖRÜ!
Başarısız Beşiktaş ve Fenerbahçe günleri sonrası yolu Eskişehirspor'a düşen Burak Yılmaz, Ocak 2010'da Trabzonspor'a imza atmış ve Şenol Güneş tedrisatında Türk futbolunun fenomen golcüleri arasına adını yazdırmıştı. Kral, yine Güneş idaresinde ayağa kalkmanın planlarını yapıyor. 12
Burak Yılmaz, 12 yıl aradan sonra Beşiktaş'a geri dönüyor. Daha önce 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında siyahbeyazlı formayı terleten golcü futbolcu, 67 karşılaşmada şans bulurken, 16 kez rakip ağları havalandırmayı başarmıştı.