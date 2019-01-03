Kartal ve Kral buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş, uzun süredir yolunu gözlediği Burak Yılmaz'a kavuşuyor. Kartal, Şenol Güneş'in ısrarla istediği gol kralı apoletli eski oyuncusu ile daha önce el sıkışmıştı., yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek olan Kral'ın sözleşme şartlarını açıklıyor.Kadro dışı bıraktığıönerisine olumlu yanıt verdi. 2 milyon Euro alacağından vazgeçen Burak'ın yarın Kartal'la sözleşme imzalaması bekleniyor.Beşiktaş, Burak'la son senesi opsiyonlu olmak şartıyla 2.5 yıllık sözleşme yapacak. Söz konusu anlaşma kapsamında; tecrübeli golcü,Başarısız Beşiktaş ve Fenerbahçe günleri sonrası yolu Eskişehirspor'a düşen Burak Yılmaz, Ocak 2010'da Trabzonspor'a imza atmış ve Şenol Güneş tedrisatında Türk futbolunun fenomen golcüleri arasına adını yazdırmıştı. Kral, yine Güneş idaresinde ayağa kalkmanın planlarını yapıyor.Burak Yılmaz, 12 yıl aradan sonra Beşiktaş'a geri dönüyor. Daha önce 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında siyahbeyazlı formayı terleten golcü futbolcu, 67 karşılaşmada şans bulurken, 16 kez rakip ağları havalandırmayı başarmıştı.