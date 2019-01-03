Menajeri açıkladı! İşte Serdar Aziz-Fatih Terim görüşmesinin perde arkası

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 28 yaşındaki oyuncu Serdar Aziz ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada Serdar Aziz'in sezon sonuna kadar kalan kısım için kadro planlamalarında yer almadığını belirtti ve oyuncuya kariyerinde başarılar diledi. Deneyimli oyuncunun Galatasaray ile yollarını ayıracağı bu açıklama ile netliğe kavuşmuş oldu.

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Serdar Aziz-Fatih Terim görüşmesinin detaylarını A Spor'a açıkladı.

"Galatasaray'ın Serdar veya başka oyuncularla ilgili kararları bizim saygı duyacağımız kararlardır ama futbolcunun bazen itibar ve kariyerini negatif etkileyecek bir algı oluşuyor." sözleriyle açıklamalarına başlayan Canatar, Serdar Aziz'in özür dileyeceğine dair iddiaları "tamamen alakasız" olarak niteledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Serdar tatilden geldiğinde benden rica etti, 'Haluk Abi, benim için alınan karar ciddi bir karar. Bu kararın sebebi olması lazım. Bunu Fatih Hoca'yla görüşmeden hiçbir çalışma yapma. Ben herhangi bir kuruma veya kişiye hata yaparsam özür dilemek benim nefsime dokunmaz.' dedi ama Serdar'ın konusu özür dilemek değil."

Haluk Canatar: Serdar hata yapmadı ki özür dilesin

Özür dilemek için bir hata olması gerektiğini belirten Canatar, işlenmeyen hata sebebiyle özür dilemenin acizce olduğunu belirtti. "Herkesin bir duruşu var. Bundan dolayı Serdar'ın saygıdeğer Fatih Hoca'yla karşılıklı görüşmeleri babacan bir tavırla, 3 dakikalık bir görüşmesi oldu. Konunun sebepleri bile konuşulmadı ama oraya gidiş sebebi özür dilemek ve bu özrün kabul edilmediği gibi bir algı oluşuyor.

"Herkesin mesleki hayatı var. Oyuncu bu kadar dikkatli bir yaşam sergiliyorsa ve profesyonelliğini bu kadar hassas bir çizgide götürüyorsa tabi ki belli başlı yakıştırmaları duymamak üzere o hassasiyeti gösteriyor. Bir hata olursa Serdar'ın, önce kurumundan sora Fatih Hoca'mdan özür dilemesi ağrına gitmezdi ama bizim gündemimizde hiçbir zaman için özür olmadı."

Hiç kimsenin Fatih Terim'in aldığı kararı yargılama hakkına sahip olmadığını söyleyen Canatar, "İnsanların kendilerini ifade etme hakkı her zaman bakidir. Konu algı oluşturunca ve herkesten bir ses çıkınca bu yanlış anlaşılmalara sebebiyet veriyor. Gündem özür değil, hocayla konuşup bu konuları öğrenmekti. Serdar, '3 dakika dahi sürmedi. Sonra sarıldık, karşılıklı haklarımızı helal ettik, hocanın da nezaketi son derece iyiydi ve bu şekilde ayrıldık.' dedi. Zaten Serdar oraya Galatasaray'ın satış listesine konulmuş bir futbolcusu olarak oraya gitti." dedi.

Konunun Serdar Aziz'in Maldivlerde yaptığı tatil olup olmadığı yönündeki soruya Canatar şu yanıtı verdi: "Tatile tabi ki gideceksin, tabi ki resmi çekeceksin... Bunlar sorun değil. Serdar'ın elmacık kemiği kırıldı daha önce. Kulübün sponsoru olan hastanede MR'ı çekildi ve acil ameliyatı olması gerektiği söylendi. Serdar, 'Ne kadar sürer.' dedi, 'Serdar, 1 ay sürer'. dendi. Serdar, 'Ameliyat olmayacağım.' dedi, 'Ama dişlerin dökülecek.' dendi, Serdar 'Dökülsün, ameliyat olmayacağım.' dedi.

Burnu kırıldı, yine aynı hastane. 'Burnun yamuk kalabilir' dendi, 'Yok, ameliyat olmayacağım.' dedi. Bu kadar fedakarlık yapmış bir oyuncu karın ağrısından dolayı bir maçta oynamamazlık yapmaz. Fatih Hoca da Sivasspor maçına takılmadığını söylemiş."

Haluk Canatar, Serdar Aziz için herhangi bir kulüple irtibata geçmediğini açıkladı. "Ben hiçbir kulüple transfer görüşmesi yapmadım. Tabi ki Serdar'ın durumunu soran kulüpler var. Bundan sonraki transfer sürecini görüşmemiz için dönüm noktası bugündü. Taraftar ruhuyla bakmamamız lazım. Şu anda Serdar'ın anlaştığı herhangi bir kulüp yok."