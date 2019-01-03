Şenol Güneş, Fabri’ye kucak açtı

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Beşiktaş, 2016-17 sezonunda kalesini koruyan ve sezon başında İngiltere'nin Fulham takımına giden 31 yaşındaki İspanyol kaleciyi kiralamak için harekete geçti. İngiltere'de beklediğini bulamayan Fabri, ligde sadece iki maçta kaleyi korudu. O karşılaşmalarda da kalesinde 5 gol gördü. İspanyol eldivene, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kapılarını açtı. Kulübü Fulham herhangi bir bedel istemeden kiralamaya onay verirse Fabri yeniden siyahbeyazlı formayı giyecek. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Tolga Zengin serbest bırakılacak.Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ağır talepleri nedeniyle rafa kaldırdığı Tolgay Arslan transferinde farklı bir girişim deneyecek. Siyah-beyazlıların kamp kadrosuna almadığı 28 yaşındaki futbolcu için yeni teklif sunulacak. Ozan takası gündemden çıkarken, Şener önerisinin konuşulduğu, Tolgay'ın bonservisi için para seçeneğinin de bulunduğu kaydedildi.