Son dakika: Olcay Şahan Trabzonspor'dan ayrılmıyor

Trabzonspor'da satış listesine konulan Olcay Şahan, kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ettiğini söyledi.



Trabzonspor'da satış listesine konulan Olcay Şahan, kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Olcay, "Performans düşüklüğü sebebiyle kulübümün hazırladığı özel antrenman programına tüm inancım ve gücüm ile başladım. Bu özel antrenman programı ile performansımı en üst seviyeye çekip tekrardan takımıma layık olmak istiyorum. Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum. Trabzonspor'da hedeflerim büyük, kulübümün zarar görmemesi için hiç bir hamle yapmayacağımı bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

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