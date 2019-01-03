Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Süper Lig'de düşündüren istatistik! 4 bin 234 faul...

Süper Lig'de düşündüren istatistik! 4 bin 234 faul...

'in ilk yarısında yapılan 4 bin 234 faul nedeniyle maçlar 1074 dakika durdu. Yapılan fauller nedeniyle neredeyse 12 maç oynanmadı.

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019
Süper Lig'de düşündüren istatistik! 4 bin 234 faul...

Süper Lig'in değişmeyenlerinden olan 'faul sayısının fazlalığı' bu sezonun ilk yarısında da aynı çizgide devam etti.

18 takım toplamda 4 bin 234 kez faul yaptı ve bu yüzden 1074 dakika oyun durdu. Mücadeleler sırasında en az faule 199 kez ile Galatasaray başvurdu. Lider Başakşehir 223 faul ile listenin alt sıralarında yer alırken, en fazla faul yapan ekip 275 ile Aytemiz Alanyaspor oldu. Beşiktaş ise 243 kez ile en fazla faul yapan üçüncü takım konumunda. Fiziksel güce çok fazla ihtiyaç duyulan ligimizde, ilk yarıda duran oyunlara harcanan süreler yüzünden neredeyse 12 maç fauller nedeniyle oynanmadı.

Geçtiğimiz sezonun aynı döneminde takımlar 4 bin 299 kez faule başvurmuştu.

Biten Transferler - Devre Arası 2019

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de düşündüren istatistik! 4 bin 234 faul...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN