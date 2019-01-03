Vida için dört kulüp devrede

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Dünya Kupası'nda sergilediği başarılı performansla transferin gözde isimlerinden birisi olan Domagoj Vida için Beşiktaş'a teklifler gelmeye başladı.Bu arada menajerlerin Beşiktaş'ı Vida konusunda yokladığı, siyah-beyazlı yönetimin ise oyuncuya 10 milyon Euro bonservis bedeli biçtiği öğrenildi.Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 6 maçta forma giyip 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Vida, bu sezon Beşiktaş'ta ise 22 karşılaşmada görev aldı.