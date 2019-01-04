Avrupa'nın iki devi Eljif Elmas'ın peşinde

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu Eljif Elmas, Avrupa'nın büyük takımlarının transfer hayallerini süslemeye devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A takımlarından Lazio ve Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Borussia Dortmund, Makedon yıldızın talipleri arasında. Özellikle Lazio'nun bu transfer için ısrarcı olduğu ve Sportif Direktör Igli Tare'nin, Eljif transferi için yetkiyi aldığı belirtildi. İtalyan basını, iki kulübün de Fenerbahçe'ye en az 15 milyon Euro (yaklaşık 94 milyon TL) teklif edeceğini kaydetti.

Makedonya Milli Takımı'nda da oynayan Eljif, bu sezon Fenerbahçe ile toplam 25 maça çıkarken 1 gol üretti.