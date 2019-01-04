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'ın yeni golcüsü kampa geldi

Kulübü'nün transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı , 'ın kamp yaptığı ’ya geldi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 09:33
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Burak Yılmaz kampa geldi

Beşiktaş'ın, transferi için Trabzonspor ile görüşmelere başladığı Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampını gerçekleştirdiği Antalya'ya geldi.

Tecrübeli futbolcunun yanında Ryan Babel ve Cyle Larin de yer aldı. Transferiyle ilgili geçtiğimiz saatlerde yazılı bir açıklama yapan Burak Yılmaz, havaalanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Burak Yılmaz, Cyle Larin ve Ryan Babel'i taşıyan araç, daha sonra siyah-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele doğru hareket etti.

Tecrübeli golcünün bugün saat 11:00'de yapılacak idmanda yer alması bekleniyor.

Son dakika haber: Burak Yılmaz'dan flaş Beşiktaş açıklaması

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Beşiktaş'ın yeni golcüsü Burak Yılmaz kampa geldi
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