Bu forma ağırdır beyler!

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Antalya kampı kadrosuna altyapılardan yetişen 19 oyuncu alan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takıma yeni katılan gençlerekonuşması yaptı. İyi olanın, bekleyenin ve sabredenin oynama fırsatı yakalayacağını belirten Karaman, "İlk yarıda birçok genç arkadaşımıza şans verdik. İkinci yarıda bu arkadaşlarımızın arasında siz de olabilirsiniz. Ancak bu forma ağırdır, taşıması zordur. Bunu kesinlikle unutmayın. Size güveniyor ve inanıyorum" ifadelerini kullandı. Trabzon'da ligin ilk yarısında altyapıdan yetişenveA takımda oynama şansı yakaladı.TRABZONSPOR ile Burak Yılmaz'ın yolları resmen ayrıldı. Burak, içeride olan alacağının 700 bin Euro'luk kısmını bırakmayı ve geri kalan 1 milyon Euro'luk alacağının taksitlendirilmesini kabul etti. Bordo-mavili kulübün yapacağı ödemenin önemli bir bölümünü, Burak'ın imza atacağı Beşiktaş'ın yapacağı öğrenildi. Öte yandan Zeki Yavru'nun da sözleşmesi feshedildi.