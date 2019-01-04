Çalışma kültürlerimiz farklı

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u sildi. Terim'in Serdar'la ilgili kararının perde arkasında tecrübeli stoperin Kasımpaşa, Göztepe ve Sivas maçlarında yaşadığı ancak teknik heyeti inandıramadığı sakatlıklar yatıyor.Dün sabah Florya'ya gelen Serdar Aziz, Fatih Terim'le son bir görüşme gerçekleştirdi.TERIM, oyuncusuna "Seni kadroda düşünmüyorum" dedi.Sarıkırmızılı kulüp, geçmiş dönemden 1.6 milyon Euro alacağı bulunan ve sözleşmesinin biteceği Mayıs 2020 tarihine kadar 3 milyon Euro daha alması gereken 29 yaşındaki stoperin bonservisini 4.5 milyon Euro olarak belirledi. Oyuncunun menajeri Haluk Canatar ise Serdar'ın alacaklarına karşılık bonservisinin bedavaya verilmesini talep etti.Yolların ayrıldığı bir diğer oyuncu ise Eren Derdiyok oldu. Serdar gibi sürekli sakatlık problemleri ile gündeme gelen ve performansı eleştiri konusu olan Eren'edenildi. Instagram TV'den açıklama yapan Terim ise "Onlara, kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Sezon sonuna kadar kalan kısım için kadro planlamamızda yoklar." ifadelerini kullandı. Terim ayrıca şunları da söyledi: "Aramızdan ayrılacak ve görüşmesi süren oyuncular var. Aramıza katılacak oyuncular da var. Olmazsa olmaz forvet ve stoper mevkileri dışında belki bir kanat bir orta saha oyuncusunu takıma dahil edebiliriz."Leicester'da şans bulamayan Çağlar için şartlarını zorlayan Fenerbahçe'nin ikinci tercihi Serdar Aziz. Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyasporlu Sadık'ı ise son ihtimal olarak düşünüyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra Pepe'yi gönderen, Vida'yı Avrupa'ya satma ihtimali bulunan Beşiktaş, Serdar'ı bonservisini bedavaya alması koşuluyla kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Kulislerde Da Costa'yı 4.5 milyon Euro'ya satan Medipol Başakşehir'in de devreye girmeye hazırlandığı konuşuluyor.Serdar karar sonrası kısa bir açıklama yaptı: "Hocam haklı. Çalışma kültürlerimiz uyuşmadı"Galatasaray forması altında 104 gün sakatlıklarından dolayı sahalardan uzak kalan Eren Derdiyok, 17 maçta bu sebeple forma giyemedi. Golcü futbolcu kart cezalısı durumuna hiç düşmezken, 2.5 sezonda 84 maça çıkıp, 26 gol atmayı başardı.bir ilke imza atarak Eren ve Serdar'la yolların ayrıldığını bizzat kendi açıkladı. Serdar ile Eren'in Galatasaray'dan gönderilmelerinin ana sebebi takımın eksik olduğu ve ihtiyaç duyulan dönemde yalnız bırakmalarıdır. Terim, vefaya büyük önem verir ama göz göre göre vefasızlık yapanları da asla affetmez. Bu karar sezon başından beri oyuncuların kaprislerinin bir birikimidir. Ayrıca Serdar Aziz'in gönderilmesinin perde arkasında tatile gitmesini göstermek hata olur. Benim duyumuma göre menajeri rakiplerle gizlice transfer görüşmeleri yapmış. Tarık yıllarca Florya'da oturup parasını alırken Serdar'ın 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen bu kadar kolay vazgeçmesi ve hemen veda etmesi ortada bir anlaşma olduğunun göstergesidir.yapısı sakatlığa müsait oyuncu tanımıyla sürekli, "Sakatlanacağım" korkusu yaşayan oyuncuları ayırmak lazım. Serdar ve Eren 2. sınıfa giren isimler... Yaşı ve tecrübesiyle Türkiye'nin en iyi yerli stoperinin uzun yıllar Galatasaray kaptanlığı yapacağı yerde dişi ağrısa forma giymemesi maalesef Serdar'ın sonunu hazırladı. Eren de aynı kafada... Galatasaray'ın 3'üncü santrfor tercihi olması gerekirken 1'inci tercihi olunca baskıyı kaldıramadı. Kasasında parası olmayan Galatasaray için elbette Fatih Terim'in aldığı bu karar risk de içeriyor ama kabul edelim, hiçbir kaptan inanmadığı mürettebatla açık denize çıkmaz.