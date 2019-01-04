Ersun Yanal, Fenerbahçe gündemine dair açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İnanmayı çok kullandık, tekrarladık. Çünkü biz Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, taraftarına ve Fenerbahçe'yi yönetenlerin karizmasına inanıyoruz. Fenerbahçe bulunduğu yer ile kıyaslanabilecek bir kulüp değildir."

"İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe olacak ve taraftarımızın sahada istediği mücadeleyi göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Herkes bunu görecek. Olmazsa olmazımız, herkes potansiyelini ortaya koyacak."

"Skor başka bir şeydir, tavır başka bir şeydir. Fenerbahçe'nin tavrı her zaman kazanmak üzerine olmalıdır. Asla hiçbir şeyden şikayet etmeden, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya koyacak oyuncularla bir takım yaratmak istiyoruz."

"İkinci yarının puan durumuna baktığınız zaman zirvede yer alan takımlardan biri Fenerbahçe olmalı. Şu anda zirvede olan takımları geçen bir Fenerbahçe olmalı. Fenerbahçe mücadele ettiği her kulvarda başarı ister, kupa ister, biz de bunun için çalışıyoruz"

"Volkan, Aatıf ve Dirar, Fenerbahçe'nin oyuncuları ve bu tasarrufu doğru kullanmamız gerekiyor. Hata yaptıysak hata yaptık deriz ama Fenerbahçe için de her şeyi yapıyoruz. Fenerbahçe için herkes fedakarlığa katlanmak zorunda"

"Volkan Demirel, Fenerbahçe tarihinde önemli figürlerden biridir. Can Bartu, Lefter... Bu isimlerle gurur duyarsınız. Volkan da yaşarken böyle olmuştur. Efsane isimlerin içerisinde sayılacaktır, önemli bir değerdir"

"Affetmek en büyük intikamdır. Volkan'a Fenerbahçe'de bekçi ol, patron ol, temizle deseler Volkan yapar. Şimdi Volkan bizimle beraber. Bu takıma katacağı çok şey var"

"Sayın Başkanımızın Volkan'a nasıl baktığını da biliyorum. Başkanımızın ve Volkan'ın ortaya koyduğu tavrı ben görünce şaşırdım. Gurur duyulacak tavırlardı. Volkan, şimdi bizimle beraber. Bu takıma katacağı o kadar çok şey var ki. Geçmiş, geçmişte kalmıştır."

"Transfer, transfer, transfer... Devre aralarında transfer yapmak çok zor. Eğer bir takım Ocak'ta oyuncusunu bırakıyorsa problemler vardır"

"Kadro yeterli mi? Yetersiz. Önce formayı hissettirmek önemli. Bunu biliyoruz, son sözüm olsun."