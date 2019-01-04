Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te kamp yaparak hazırlanan Kayserispor'un maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupusa Son 16 turunda Akhisarspor ile karşılaşacak ve ligin ilk yarısında da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Kayserispor, bu maçlar öncesinde 2 kez güç denemesi yapacak.

Devre arası kamp çalışmaları kapsamında 2 hazırlık maçı yapacak olan Kayserispor'un rakipleri belli oldu. Sarı Kırmızılı takım 6 Ocak 2019 günü Hollanda ekibi Go Ahead Eagles ile 10 veya 11 Ocak'ta da TFF 1. Lig'de mücadele eden Boluspor ile karşılaşacak.

Sarı Kırmızılılar, 13 Ocak Pazar günü de kampın ilk bölümünü noktalandırıp Ziraat Türkiye Kupası maçı için Kayseri'ye dönecek.