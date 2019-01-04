Yıldırım Demirören: "VAR bizim kırmızı çizgimiz"

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Devre Arası Altuğ Verdi Temsilciler Semineri resmi ortak açılışı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki törene TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra, TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı ve Tahkim Kurulu Başkanı Halit Fahri Gültekin katıldı. Seminerde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Video Yardımcı Hakem sisteminin önemine dikkat çekerek, "Bildiğiniz üzere Video Yardımcı Hakem sistemi futbolumuz için önemli bir yenilik oldu. Ancak görüyoruz ki, VAR monitörlerinin özellikle çıkış tüneli ve kulübelere yakın olması nedeniyle hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Yedek kulübeleri, futbolcular hep birlikte hakem inceleme alanına girebiliyor. Bu kargaşa ve kalabalık, pozisyon izlemek için monitöre gelen hakemlerimizi zorluyor. Hem VAR monitörlerinin korunması hem de yedek kulübelerinin kontrol altına alınması hususunda 4. hakem ve saha görevlileri ile birlikte siz temsilcilerimize de önemli görevler düşüyor. Şunu bilin ki, VAR alanı da artık bizim kırmızı çizgimiz. Bu görüntülere asla izin vermeyelim, maksimum tedbirleri alalım" şeklinde konuştu.

"DUYUMLARINIZI RAPORLARA YANSITMAYINIZ"

Temsilcilere rapor konusunda da seslenen Başkan Demirören, "Yıldırım Demirören Federasyonu olarak, titiz ve adilane raporlarınıza daima güvendik. Lütfen raporlarınıza kulağınızla duyduklarınızı, gözünüzle gördüklerinizi yazınız. Duyumlarınızı raporlarınıza yansıtmayınız. Kesinlikle duygusal davranmayınız. Kulüp başkanlarımız ve temsilcileri ile doğru iletişim kurunuz. Onların çok önemli ve büyük camiaları temsil ettiklerini unutmayınız, görevlerimizi yaparken saygı ve nezaket çerçevesinde yardım isteyiniz" ifadelerini kullandı.

Başkan Demirören, konuşmasının ardından sezon sonunda temsilcilik görevleri sona erecek olan Nihat Doker, Tarık Antalyalı, Cemil Dönmez ile Olgun Alp'e birer plaket ve forma takdim etti. Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı da yaptığı konuşmada, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu'na destekleri için teşekkür etti.