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Zirvenin tek sahibi

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Zirvenin tek sahibi A Spor
37 aydır Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı unvanını elden bırakmayan A Spor, Kantar Media ölçümlerine göre Aralık ayını da birinci bitirdi. 2018'i zirvede tamamlayan A Spor; güçlü habercilik refleksine sahip dinamik yayınları, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan muhabir ağı, spor camiasının usta isimlerini konuk eden programları ve zengin yayın içeriği ile izleyenlerin tercihi oldu. A Spor, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası maçlarını şifresiz olarak canlı ekrana getirerek futbolseverlerin vazgeçilmezi haline geldi.
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Zirvenin tek sahibi A Spor
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