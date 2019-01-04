Zirvenin tek sahibi A Spor

BUGÜN NELER OLDU

37 aydır Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı unvanını elden bırakmayan A Spor, Kantar Media ölçümlerine göre Aralık ayını da birinci bitirdi. 2018'i zirvede tamamlayan A Spor; güçlü habercilik refleksine sahip dinamik yayınları, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan muhabir ağı, spor camiasının usta isimlerini konuk eden programları ve zengin yayın içeriği ile izleyenlerin tercihi oldu. A Spor, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası maçlarını şifresiz olarak canlı ekrana getirerek futbolseverlerin vazgeçilmezi haline geldi.