Son dakika:Ozan Tufan, Alanyaspor'da

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ozan Tufan'ın Aytemiz Alanyaspor'a kiralandığını açıkladı. Antalya ekibi de transferi resmen açıkladı.

Ersun Yanal basın mensupları ile yaptığı görüşmede, "Ozan Tufan'ı kiralık vereceğiz. Bir sene oynasın gelsin. Gitmesinde yarar var. Uzun zamandan beri oynadı, oynamadı durumu var. O da kendine bir çeki düzen versin. Onun için de bir değişiklik faydalı olacaktır. Bazen çok ısrar etmek doğru yapmak anlamı taşımıyor. Böyle bir karar verdik. Bir gitsin bir nefes alsın, bir kafasını toparlasın. Bazen bu değişiklikler iyidir. " demişti.

Aytemiz Alanyaspor da yaptığı açıklamada Ozan Tufan'ın sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Aytemiz Alanyaspor, Ozan Tufan'ın kiralandığını açıkladı!https://t.co/gQ6fKLH8GZ — Sabah Spor (@sabahspor1) January 5, 2019