Fatih Karagümrüklü Barış Özbek şampiyonluğu hedefliyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı üçüncü sırada tamamlayan Fatih Karagümrük'te deneyimli futbolcu Barış Özbek açıklamalarda bulundu. Lige iyi başlayamadıklarını belirten Özbek, "Sonra çok iyi çalışmalar yaptık. Takım daha iyi oldu. İlk yarının ikinci döneminde gerçekten çok iyi maçlar çıkardık ve ilk yarıyı 3. olarak bitirdik. Hedefimiz şampiyon olmak. Bunu hep söylüyoruz. Bunun için iyi çalışmamız gerekiyor. Hedefimiz bir üst lige çıkmak. Bizim hedefimiz bir üst lige şampiyon olarak çıkmak. Çalışmalarımız üst seviyede" diye konuştu.



"SÜLEYMAN HURMA TÜRK FUTBOLUNA DAMGA VURMUŞ BİR İSİM"

Süleyman Hurma'nın Türk futbolunda büyük bir isim olduğunu söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Ben başkanımla Kayserispor'da da çalışmıştım. Süleyman ağabey beni aradığında her şey bitmişti. Hemen geldim. Süleyman başkanımızla sürekli görüşme halindeydik zaten. Ben çok sevindim onun adına. Türk futboluna damga vurmuş bir isim. Onunla çalışmak benim için çok iyi olacağını düşündüm. Ben hemen 'ağabey sen ne derse o olur' dedim, geldim" şeklinde konuştu.



"TARAFTARLARIMIZLA BİR OLURSAK BU YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLUR"

Futbolcular olarak kendi sahalarında oynamak istediklerini ifade eden deneyimli futbolcu, "Taraftarlar ile birleşmek istiyoruz. İlk yarıyı Olimpiyat Stadı'nda oynadık. Birazcık kopuklu oldu. İnsanlar oraya gelmek için zorlandı. İkinci devre taraftarlarımızla bir olursak bu yolun sonu şampiyonluk olur" dedi.



"HERKES BENİ GALATASARAYLI BARIŞ OLARAK BİLİYOR"

"Herkes beni Galatasaraylı Barış olarak biliyor" diyen Barış Özbek, "Hayat devam ediyor. Başka yerlerde oynuyorsak, hayat sana başka şeyler gösteriyor. Kayserispor ile alt ligden Süper Lig'e şampiyon olarak geldik. Almanya'da şampiyonluk yaşadım. Galatasaray bizim hep gönlümüzde olacak. Galatasaray'ın en iyi yerde olmasını isteriz. Ama onlar da istedikleri yerde olmadıklarını biliyorlar. Galatasaray hep şampiyonluğa oynar. Onun altında birazcık düşünce insanlar bunu kritize ediyor. Galatasaray'ın büyüklüğü tartışılmaz. Doğru hamleler yapacağına inanıyorum. Fatih hocamız da tartışılmaz. Türkiye'nin en başarılı hocalarından bir tanesi" değerlendirmesinde bulundu.