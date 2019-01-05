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ikinci yarıya hırsla hazırlanıyor

, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 12:43
Fenerbahçe ikinci yarıya hırsla hazırlanıyor

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin antrenman sahasında tam takım olarak gerçekleştirilen sabah idmanı, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İlk 20 dakikası basına açık olan antrenmanın kapalı kısmında, tam saha pas çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonları üzerinde durulduğu öğrenildi.

Yönetim kurulu tarafından affedilerek kamp kadrosuna alınan kaleci Volkan Demirel'in idmanda istekli olduğu görüldü.

Fenerbahçe, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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Fenerbahçe ikinci yarıya hırsla hazırlanıyor
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