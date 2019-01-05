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, Al İttihad'a transfer oldu

, 'in transferi için Suudi Arabistan ekibi Al İttihad ile 10 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 22:48 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 23:09
Garry Rodrigues, Al İttihad'a transfer oldu

Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer oldu.

Bir süredir Al İttihad ile görüşmelerini sürdüren Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcunun transferinden 10 milyon 250 bin Dolar bonservis bedeli kazandı.

Al İttihad ile görüşmelerini tamamlamak için bir süre önce Suudi Arabistan'a giden Garry Rodrigues'in kısa sürede resmi sözleşmeye imza atması ve Galatasaray Kulübü'nün sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi bekleniyor.

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Garry Rodrigues, Al İttihad'a transfer oldu
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