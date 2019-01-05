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Kazanma arzusunu rakibe kabul ettireceğiz

Teknik Direktörü , ikinci yarı için hedeflerini anlattı: Sezonu kaçıncı bitiririz bilemem ama ikinci yarı cetvelinde zirvede yer alan takımlardan biri olmalıyız. Kazanma arzusunu rakibe kabul ettiren bir takım olacağız. Tavrımız, kazanmanın önüne geçmeli!..

VOLKAN DEMİR MUSTAFA NACAR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019
Kazanma arzusunu rakibe kabul ettireceğiz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalya kampında FBTV'nin sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı ikinci devre futbolseverlerin sahada çok farklı bir takım göreceklerinin müjdesini verdi. Satır başları şöyle: Biz Fenerbahçe'nin gücüne, büyüklüğüne, taraftarına ve yönetenlerin karizmasına inanıyoruz. Öz güvenimizle yeteneklerimizi birleştirince ikinci yarı bizi göreceksiniz. Taraftarın beklediği mücadelenin içinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Oyuncularımızın son ana kadar çubuklunun coşkusunu bilerek mücadele etmesini istiyoruz. Kazanma arzusunu rakibe kabul ettiren bir takım olmalıyız. Ortaya koyacağımız tavır kazanmanın önüne geçmeli.

"ŞİKÂYET ETMEDEN SÜREKLİ ÇALIŞACAĞIZ"
Büyüklüğünü asla hiçbir şikâyetle örtmeye çalışmayan bir takım olmak zorundayız. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü dolduran değerler bunu söylüyor. Biz de asla hiçbir şeyden şikâyet etmeden bir takım kurmak istiyoruz. Üç kulvarda varız. İkinci yarı lig yarışında da geride kalacağımızı düşünmüyorum. İlk yarı tablosunu bir kenara bıraktığımızda yani ikinci yarı cetvelinde zirvede yer alan takımlardan biri olmalıyız. Bugün bulunduğumuz yerden dolayı zorlu bir yarış içindeyiz. Biz elbette ki her maçı kazanmak için oynarız. Arkamıza bakmayacağız. Geçmişle uğraşmadan önümüzdeki hedeflere koşmak istiyoruz.

DEVRE ARASI TRANSFER ZORDUR!
'Transfer, transfer' diyor herkes. Devre arasında transfer yapmak zordur. Kimse iyi oyuncusunu Ocak ayında vermez. Emin olun Fenerbahçe'nin kendi ölçeklerinin kalitesinde ne gerekiyorsa o yapılacaktır. En doğrusu yapılacaktır. Ama oyuncu açıklamak doğru olmaz. Rakipler var, duruşlar var. Yapılıyor mu çalışma? Evet, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

AFFETMEK EN BÜYÜK INTIKAMDIR
'Volkan bu takımın efsanesidir' diyen Ersun Yanal, af için şunları söyledi: Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye mal olmuş bir isim. Cemil'ler, Can'lar, Ogün'ler, Lefter'ler Fenerbahçe için önemli isimler. Volkan da daha henüz yaşarken buna mal olmuş bir isim. Önemli bir figür. Her aile içinde olduğu gibi kavgalar olacaktır. Volkan da bir olay yaşadı. Bu yaptığı hizmeti ne gölgeler ne de yok eder. Hepimizin ailesinde kavgaları yok mu var. Volkan'a 'bekçi ol, burayı temizle ama kal' deselerdi o bunu yapardı. Affetmek en büyük intikamdır. Volkan'ın duygusallığını başka yerlere yormamak lazım. Aatif ve Dirar yaklaşık 2 yıldır buradalar, iyi tanıyorlar kulübü. Aynı yarışın içinde olmamanın üzüntüsünü ben onların ifadelerinden de biliyorum.
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