Kazanma arzusunu rakibe kabul ettireceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalya kampında FBTV'nin sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı ikinci devre futbolseverlerin sahada çok farklı bir takım göreceklerinin müjdesini verdi. Satır başları şöyle:Öz güvenimizle yeteneklerimizi birleştirince ikinci yarı bizi göreceksiniz.Oyuncularımızın son ana kadar çubuklunun coşkusunu bilerek mücadele etmesini istiyoruz. Kazanma arzusunu rakibe kabul ettiren bir takım olmalıyız.Fenerbahçe'nin büyüklüğünü dolduran değerlerbunu söylüyor. Biz de asla hiçbir şeydenşikâyet etmeden bir takım kurmak istiyoruz.İlkyarı tablosunu bir kenara bıraktığımızda yaniikinci yarı cetvelinde zirvede yer alan takımlardanbiri olmalıyız.Geçmişle uğraşmadanönümüzdeki hedeflere koşmak istiyoruz.'Transfer, transfer' diyor herkes. Devre arasında transfer yapmak zordur. Kimse iyi oyuncusunu Ocak ayında vermez. Emin olun Fenerbahçe'nin kendi ölçeklerinin kalitesinde ne gerekiyorsa o yapılacaktır. En doğrusu yapılacaktır. Ama oyuncu açıklamak doğru olmaz. Rakipler var, duruşlar var. Yapılıyor mu çalışma? Evet, bundan kimsenin şüphesi olmasın.'Volkan bu takımın efsanesidir' diyen Ersun Yanal, af için şunları söyledi: Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye mal olmuş bir isim. Cemil'ler, Can'lar, Ogün'ler, Lefter'ler Fenerbahçe için önemli isimler. Volkan da daha henüz yaşarken buna mal olmuş bir isim. Önemli bir figür. Her aile içinde olduğu gibi kavgalar olacaktır. Volkan da bir olay yaşadı. Bu yaptığı hizmeti ne gölgeler ne de yok eder. Hepimizin ailesinde kavgaları yok mu var. Volkan'a 'bekçi ol, burayı temizle ama kal' deselerdi o bunu yapardı. Affetmek en büyük intikamdır. Volkan'ın duygusallığını başka yerlere yormamak lazım. Aatif ve Dirar yaklaşık 2 yıldır buradalar, iyi tanıyorlar kulübü. Aynı yarışın içinde olmamanın üzüntüsünü ben onların ifadelerinden de biliyorum.