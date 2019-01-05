Manchester City’ye şok haber!

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Manchester City'nin gelecek sezon sponsorluk anlaşmalarında manipülasyon gerekçesi ile Şampiyonlar Ligi'nden men edilebileceği iddiası İngiltere'ye bomba gibi düştü. The Times'ın haberine göre UEFA Finansal Kontrol Kurulu'nun başmüfettişi Yves Leterme, araştırmaların sonucuna göre City'nin çok ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.UEFA ve Premier Lig müfettişlerinin, Alman dergisi Der Spiegel'in ortaya çıkardığı City'nin 2015'te Etihat Havayolları ile yaptığı sponsorluk anlaşmasında usulsüzlük iddialarını incelediği belirtildi. Buna göre 59.5 milyon sterlinlik ücreti havayolu şirketinin değil City'nin sahibi olduğu Abu Dhabi Uhited Group tarafından ödendiği yönünde güçlü bulgular elde edildiği de vurgulandı.İngiliz basını, Premier Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Liverpool'u 2-1 yenen Manchester City'nin 20 maçtır kaybetmeyen rakibinin havasını bozduğunu yazdı. BBC,başlığıyla sunduğu haberde,değerlendirmesini yaptı. The Sun,manşetini attı.. Independent ise,diye yazdı.Maç 0-0 sürerken Manchester City'nin defans oyuncusu John Stones'un çizgiyi geçmek üzereyken çıkardığı bu top sadece 11 milimetre farkla gol sayılmadı.