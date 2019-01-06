Ali Koç'un Ersun Yanal'a güveni tam

Ali Koç, Fenerbahçe dergisinin ocak ayı sayısındaki yazısında, ligde alınan kötü sonuçların kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Teknik direktör Phillip Cocu ile şartların planladıkları şekilde olgunlaşamaması nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını aktaran Koç, "Ersun Yanal hocamızı futbol takımımızın teknik direktörü olarak göreve getirdik. Bu yeni görevlendirme sonrasında futbol A takımımızda olumlu yönde değişiklikler olduğunu gözlemliyoruz. Hocamız Ersun Yanal liderliğinde takımımızın, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu ikinci yarısında hepimizi çok daha memnun edecek sonuçlara imza atacağına inancımız tamdır. Taraftarlarımızın bu yüksek aidiyeti ve inancı, bu zorlu süreçte göstermiş oldukları sabır ve inanç, geleceğimizin en önemli teminatı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gelecek yılların takımını hazırladıklarını vurgulayan Koç, "Amacımız, 2018-2019 sezonunun ikinci yarı puan tablosunda takımımızın ligi en üst sıralarda bitirmesini sağlamak ve 2019-2020 sezonunda da ligimizi domine edecek Fenerbahçe'miz için gerekli adımları şimdiden atabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

"KULÜBÜMÜZE ÖNEMLİ GELİRLER ELDE ETTİK"

Basketbolda Fenerbahçe Beko'nun aldığı sonuçlarla gururlanmaya devam ettiklerinin altını çizen Koç, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mız, tarihin en iyi başlangıcını yaptığı bu sezonda aldığı sonuçlarla göğsümüzü kabartmaya ve bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sezona çok iyi başlayan koçumuz Zeljko Obradovic ve öğrencilerini başarılarından dolayı kutluyor ve onlara sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum. Camiamıza yaşattıkları, sürdürülebilir başarının en iyi örneğini teşkil etmektedir. Basketbol takımımızın başarılı yürüyüşünde onlara yol arkadaşlığı yapacak yeni iş ortağımız Beko oldu. Global iki markanın bu önemli iş birliğinin de her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum.

2018 yılının son üç aylık döneminde çeşitli markalarla sponsorluk anlaşmalarını imzalayarak kulübümüze önemli gelirler elde ettik. Görev süremizin ilk 6 ayında gerçekleştirdiğimiz bu sponsorluk anlaşmaları önümüzdeki dönemlerde artarak devam edecektir. Fenerbahçe'miz şu anda hak ettiği şekilde; futbol, basketbol, voleybol alanlarında en fazla sponsorluk gelirlerine sahip Türk takımı oldu. Buradan finansal anlamda içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemde kulübümüze destek olan, bu yolda yanımızda olan tüm iş ortaklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

Ali Koç, "Birlik ve beraberlikle kenetlenen camiamızın sonsuz desteği ile zorlukları aşıp tüm branşlarımızda başarı için çalışacağımız bu yeni yılda Fenerbahçe'miz için her şey çok daha güzel olacak. Büyük Fenerbahçe ailemizin tüm bireylerinin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor; ülkemiz ve camiamız için sağlık, mutluluk, huzur dolu, barış ve kardeşliğin ön planda olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum." şeklinde ifadeler kullandı.