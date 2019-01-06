Bursaspor ilk hazırlık maçını kaybetti

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya kampında devam eden Bursaspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Hollanda 2'nci Lig ekiplerinden MVV Maastricth ile karşılaştı.

Henüz mücadelenin 5'inci dakikasında Furkan Soyalp'in rakip ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazanan yeşil beyazlılar penaltıyı Yusuf Erdoğan ile gole çevirdi.

14'üncü dakikada Hollanda ekibi Kostons ile gole yaklaşırken kaleci Muhammed Şengezer müthiş bir kurtarışa imza attı.

İlk yarı Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

İkinci yarıda ise 51'inci dakikada Houben'in ayağından bulduğu gol ile skoru eşitleyen Hollanda ekibi, 74'üncü dakikada Holtby'nin de fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yakaladığı net gol fırsatlarından sonuç alamayan Bursaspor böylelikle sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, maça Muhammed Şengezer, Muhammed Emin Sarıkaya, Ertuğrul Ersoy, Furkan Emre Ünver, Ahmet Furkan Özcan, Jani Atanasov, Ramazan Keskin, Çağatay Yılmaz, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan ve Ali Akman ilk 11'i ile başlarken; sonradan oyuna Ataberk Dadakdeniz, Burak Kapacak, Vergini, Eren Güler, Abdulkadir Çelik, Tuğbey Akgün ve Allano Lima da girdi.