Coşkulu karşılama

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ı kamp için geldiği Antalya'da coşkulu bir taraftar grubu meşalelerle karşıladı. Teknik heyet ve futbolculara çiçek veren sarı-kırmızılı futbolseverler, "tezahüratı yaptı.G.Saray'ın 1 haftalık Antalya Belek kampı dün başladı. Devre arasında 4 takviye isteyen teknik direktör Fatih Terim transferler henüz gerçekleşmeyince çareyi altyapıya sarılmakta buldu. Ozan Kabak, Yunus Akgün ve İsmail Çipe dışında Florya'dan Batuhan Şen, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı ve Celil Yüksel kamp kadrosuna dahil edildi. Emre Akbaba da sakatlığına rağmen Antalya kafilesine dahil edildi. Ekstra izin verilen Fernando Muslera ise bu akşam takıma dahil olacak.G.Saray'da olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı. Başarılı sporcu, antrenör ve yöneticiler beratlarını Başkan Mustafa Cengiz'in elinden aldı. Daha sonra divan kurulu üyeliğine hak kazanan 312 kişiye divan kurulu beratı takdim edildi. Üyelere beratlarını Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri verdi.Rodrigues'in satışı için Suudi ekibi Al İttahad ile anlaşan Galatasaray, gözünü oyuncunun vereceği karara çevirmişti. Rodrigues, Al İttihad'a dün gece olumlu yanıt verdi. Rodrigues, sosyal medya hesaplarından Al İttihad'ı takibe başlarken, bonservis bedeli olarak 11 milyon Euro alması beklenen Cimbom, bunun yüzde 20'sini oyuncunun eski kulübü PAOK'a ödeyecek.