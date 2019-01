Garry Rodrigues resmen Al İttihad'da! İşte bonservis bedeli

Al İttihad, Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncusu Garry Rodrigues'i renklerine bağladığını resmen açıkladı. Galatasaray bu transfer için Suudi Arabistan ekibinden 10 milyon Dolar tutarında bonservis bedeli alacak.

Galatasaray'dan Garry Rodrigues'e veda mesajı pic.twitter.com/0jodsHNaNf — Sabah Spor (@sabahspor1) January 6, 2019

Sarı kırmızılı kulüp tarafından transferin mali detaylarına ilişkin Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al Ittihad Football Club Şirketimize 10.250.000 Usd transfer bedeli ödeyecektir.

Buna ek olarak Al Ittihad Football Club; 10.000.000 Usd üzerinde bonservis bedeli ile ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, 10.000.000 Usd'nin üzerindeki rakamın %20'sini Şirketimize Ödeyecektir."

Garry Rodrigues'ten Galatasaray'a veda mesajı pic.twitter.com/XPmvndAucv — Sabah Spor (@sabahspor1) January 6, 2019

Öte yandan Garry Rodrigues, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray Kulübü ve taraftarlara veda etti:

"Bu duyguları yaşamak bu işin bir parçası. Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmak ailem ve benim için çok zor olacak. Ama hem ailem, hem de kulübün faydası ve geleceği adına bu kararı alıyorum. Burada yaşadığım mutluluk, şampiyonluk ömrüm boyunca unutmayacağım şeyler. Unutamayacağım şeylerden bir diğeri de büyük Galatasaray taraftarının desteği. Stadımızdaki her maçta rakibe sahayı dar eden, bizi ileriye taşıyan tarifi olmayan muhteşem gücünüz her zaman aklımda olacak. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray Kulübü'ne yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca bana gönülden inanan, hep destekleyen Fatih hocama büyük bir parantez açmak istiyorum. Saha içinde ve dışında tecrübesiyle tüm takıma kattıkları için kendi adıma büyük bir teşekkürü borç bilirim. Birlikte birçok zafer, kupalar kazanmayı çok isterdim ancak hayat bazen yeni hikayeler gerektiriyor. Yeni bir serüvene başlayacağım ama Galatasaray hikayesi benim için asla bitmeyecek. Her zaman sarı kırmızıyı destekleyecek ve sevdalı kalacağım. Unutulmayacak nice zaferlere..."

Sarı kırmızılı forma ile 78 maça çıkan Rodrigues 16 gol ve 16 asistle oynadı. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 33 maçta 9 gol atıp 11 de asist yaptı ve şampiyonlukta önemli rol oynadı.