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: Sadık Çiftpınar katkı sağlar

Giriş Tarihi: 6.1.2019
Mehmet Topal: Sadık Çiftpınar katkı sağlar
Antalya kampında basın toplantısı düzenleyen F.Bahçe'nin deneyimli oyuncusu Mehmet Topal, ligde bulundukları sıra nedeniyle taraftarlardan özür diledi. Ersun Yanal'ın camiayı birleştiren ve takımı iyi bilen bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Topal, "Camia ve bizim için çok farklı bir ikinci yarı olacak. 'Bizden neler isteniyor?', 'Bu durumdan nasıl kurtuluruz?', bunları sürekli yaptığımız toplantılarda çözmeye çalışıyoruz. İnşallah ikinci yarı kazasız belasız bir şekilde bütün her şeyimizi, canımızı, varımızı yoğumuzu sahaya koyup bu durumun içinden bir an önce çıkmak istiyoruz" dedi. Sadık Çiftpınar'ın transferi ile ilgili ise, "Böyle büyük bir camiada oynayacağı için onun adına da çok sevinirim. Bize büyük katkılar sağlar. Başarılı olmasını isterim" dedi.
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Mehmet Topal: Sadık Çiftpınar katkı sağlar
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