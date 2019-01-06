Şampiyonluk için geldim

BUGÜN NELER OLDU

Robinho ile devre arasının en flaş transferini gerçekleştiren Medipol Başakşehir, Brezilyalı yıldıza dün 1.5 yıllık imza attırdı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Robinho için düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Göksel Gümüşdağ, "Robinho'nunsözüne biz de inanıyoruz" diye konuştu. Robinho ise, "Başakşehir, son yıllarda ligde şampiyonluğun en ciddi adaylarından.Çok iyi karşılandım. Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Bir an önce takıma katılarak büyük başarılar kazanmak istiyorum" dedi.Süper Lig'in ilk devresini zirvede kapatan Medipol Başakşehir, Brezilyalı yıldız Robinho'nun ardından bir transfere daha imza attı. Turunculacivertliler, son olarak Spartak Moskova'da forma giyen ve ligin ilk devresini kulüpsüz geçiren 31 yaşındaki gurbetçi futbolcu Serdar Taşçı'yı kadrosuna kattı. Başakşehir, böylece Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a sattığı Faslı stoper Da Costa'nın boşluğunu doldurdu.