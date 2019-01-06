Taraftar beni korkutmuyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Belek'te takımın kamp yaptığı otelde önceki akşam yemekte basın mensuplarıyla bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının sözlerinden satır başları şöyle:
Fenerbahçe'nin kaderinde önümüzdeki sezon şampiyon olmak var. Buna ihtiyaç var. Bize yakışan da bunu gerçekleştirmek. Ya olacak ya olacak. Bu iddialı olmak değil.
Çünkü Fenerbahçe iddialı, ben iddialı değilim.
Ozan'ın gitmesinde yarar var. Kendine bir çekidüzen versin. Onun için de bir değişiklik faydalı olacaktır.
Dirar, iddia edildiği gibi 'Ben ne yaptım ki özür dileyeceğim' dememiş. Yok öyle bir şey, ayrıca adam buradan para kazanıyor, kontratlı oyuncu. Zaten küsme hakkı yok.
(Olası bir kötü gidişte taraftarın tepkisinden çekiniyor musunuz?' sorusuna) Kötü gitmeyecek ki. Fenerbahçe öyle bir yere girmeyecek. Ayrıca kim çekinmez F.Bahçe taraftarının tepkisinden? Bu kadar ilgi ve sevgi sorumluluğu artırır, korkutmaz. VOLKAN PİŞMAN
Volkan özür dileyince düştü mü? 'Ali Bey'i üzdüğüm için çok pişmanım ve üzüldüm, gidip özür dileyeceğim' dedi. Volkan'ın Fenerbahçe'deki 18 yılını kimse yok edemez. Kaptanlığı konusuna gelirsek, üzerine yapışmış bir etiketi var.
Ondan o unvanı almakla, kaptanlığı alınmaz. Çınara diyorsun ki sen çınar değilsin...