Taraftar beni korkutmuyor

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Belek'te takımın kamp yaptığı otelde önceki akşam yemekte basın mensuplarıyla bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'nin kaderinde önümüzdeki sezon şampiyon olmak var. Buna ihtiyaç var.Çünkü Fenerbahçe iddialı, ben iddialı değilim.Ozan'ın gitmesinde yarar var. Kendine bir çekidüzen versin. Onun için de bir değişiklik faydalı olacaktır.Dirar, iddia edildiği gibi 'Ben ne yaptım ki özür dileyeceğim' dememiş.(Olası bir kötü gidişte taraftarın tepkisinden çekiniyor musunuz?' sorusuna) Kötü gitmeyecek ki. Fenerbahçe öyle bir yere girmeyecek.Volkan özür dileyince düştü mü? 'Ali Bey'i üzdüğüm için çok pişmanım ve üzüldüm, gidip özür dileyeceğim' dedi.Ondan o unvanı almakla, kaptanlığı alınmaz.