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1 numaralı kaleci benim

sorusu, Karius’u kızdırdı: Çok iyi bir kaleci olduğumu düşünüyorum. haberlere göre hareket etseydim, çoktan ’a dönerdim

Giriş Tarihi: 7.1.2019
1 numaralı kaleci benim
Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Loris Karius, Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri ile ilgilendiğinin hatırlatılması üzerine, "Yazılan haberlere göre hareket etseydim çoktan Liverpool'a dönmüştüm. Çok iyi bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Oturup yedek bekleyecek bir kaleci değilim. Şu anda bir numaralı kaleci benim" dedi. Hakkında çıkan magazin haberlerine de değinen 25 yaşındaki Alman file bekçisi, "Neden bunu yapıyorlar, neden buna ihtiyaç duyuyorlar bilmiyorum. Daha önce adını sanını duymadığım insanlarla, kadınlarla beni bir şekilde ilişkilendiriyorlar ya da sportif performansım üzerinden birtakım spekülasyonlar yapıyorlar. Bu tür haberlerin yüzde 99'u saçmalık" diye konuştu.
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1 numaralı kaleci benim
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