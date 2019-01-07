BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe'nin Antalya kampında dün basının karşısına Andre Ayew çıktı. Ganalı yıldız, yeni teknik direktör Ersun Yanal'ın geçmişini incelediğini belirtip, "Kendisinin tecrübelerine güvenerek yola devam edeceğiz. Kendi adıma ona güveniyorum.Geçmişteki hocalarımızla gelecek olursak Cocu'yu burada tanıdım. Onun da bir felsefesi vardı.Türkiye'nin farklı bir yer olduğunu bilmiyorduk. Fenerbahçe'ye gelirseniz çok farklı bir yer. Cocu'dan çok şey öğrendim, ona en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Erwin Koeman ile tarzları benzerdi. Bize maçlar kazandırdı. Galatasaray maçında berabere kaldık. 6 ayda 3 antrenör biraz fazla. Ama bu şunu da gösteriyor; biz işleri iyi yapamamışız ki antrenör değişmiş. Takımı bu durumdan çıkartması gerekenler bizleriz" şeklinde konuştu.BaşkanlığA geldiğinden bu yana iki kez camiaya seslenen Ali Koç, 15 Ocak Salı günü saat 21.00'de 3. kez FB TV'den taraftarın merak ettiği konulara açıklık getirecek. Koç dün kulüp dergisindeki yazısında ise yeni teknik direktör Ersun Yanal'a duydukları güveni yinelerken, "2018-19 sezonunu en üst noktada tamamlayıp, 2019- 20 sezonunu domine edecek bir Fenerbahçe için gerekli adımları atıyoruz" dedi.