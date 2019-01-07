Erol Bulut: Cocu dersini çalışmamıştı

Süper Lig'de ilk yarıyı Trabzonspor, Kasımpaşa ve Galatasaray'la aynı puanda tamamlayan (29) ve averajla 3. sırada yer alan Yeni Malatyaspor'un yükselişinde Erol Bulut'un payı yadsınamayacak kadar çok... 1996-2000 yılları arasında Fenerbahçe formasını da giyen genç teknik adamla takımının Antalya kampında buluştuk. Yıldızını parlatıp Fenerbahçe'ye gönderdiği Sadık Çiftpınar'ı, eski takımının yaşadığı kötü gidişi ve Anadolu futbolunu konuştuk. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de ilk yarıyı 17. sırada tamamlamasına üzüldüğünü belirten Bulut şu tespitleri yaptı:

FENERBAHÇE'NİN DURUMUNA ÜZÜLÜYORUM

Fenerbahçe'ye Cocu'nun veya başka bir yabancı teknik adamın getirilmesi yanlış karar değildi. Ben de bugün İtalya'ya gitsem, o lige hazırlamam kendimi. Bence orada sıkıntı yaşandı. Fenerbahçe'ye baktığım zaman ben de üzülüyorum. Bu durumda olmamalı. Yeni bir başkanı var. Ali Koç güzel şeyler yapmak istiyor. Ama bazı kararlar ters tepti. Comolli geldi, ama Türkiye'de sportif direktör çok farklı algılanıyor. Avrupa'da çok farklı kullanılıyor. Mesela Leverkusen'in sportif direktörü Rudi Völler... Futbolun içinden gelen kişiler yapıyor sportif direktörlüğü Avrupa kulüplerinde. Ve görevleri sadece futbolcu almak değil.

İSLAM SLİMANİ'YE NE OLDU ANLAMADIM

Fenerbahçe'nin düzeleceğine inanıyorum. Ersun Hoca'nın oynattığı futbol tarzı belli. Ona yönelik oyuncuları kadroya katacaktır. Bundan daha kötü olamaz zaten! İslam Slimani benim çok beğendiğim bir oyuncu. Cezayir Milli Takımı'nda Ghilas'la birlikte ortalığı kasıp kavurdular. Burada neden böyle olduğunu ben de anlayamadım.

ROBİNHO TRANSFERİ BİR MESAJ

Ligde herkes 3 Büyükler'in kötü durumundan bahsediyor. Ama durum tam tersi... Anadolu takımları üzerine koyarak gidiyor. 3 Büyükler'in 90'ar milyon Euro'luk takımları var. Benim takımımın maliyeti sadece 8.5 milyon Euro.

Başakşehır'ın Robinho transferi diğer takımlara net bir mesajdır. 'Ben şampiyon olmak istiyorum' diyor herkese. Kadrolara baktığında şampiyon olması gereken takım Başakşehir.

Altyapı konusu en uyuz olduğum konu... Almanya'da Hannover gibi bir takım 10 milyon Euro yatırıyor altyapısına. Bizde 1 milyon TL yatıran yok. Sonra niye oyuncu çıkmıyor?

U21'den oyuncu çağırıyorum. Taktik olarak dünyadan haberi yok. Türkiye'nin sorunu bu.

Büyük takım savunma futbolu da oynar, hücum futbolu da oynar. Bunu oynayamadığı için takımlarımız Avrupa'da paket oluyor. Taktik olarak iyi değiliz.

RONALDO ADAM KOVALIYOR

Boutaıb her takım için çok önemli oyuncu. Satışından iyi para kazandık ama gittiği için üzgünüm. Takım savunmasına katkısı çok büyüktü. Dünyada artık herkes böyle oyuncuları seçiyor. Ronaldo bile savunmaya gelip adam kovalıyor. Bizimkiler niye gelmiyor?

Bizimkiler de gelecek.

Bızım takım defansif değil. En çok gol atan 5. takımız ama kimse konuşmuyor.