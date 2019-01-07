Garry Rodrigues, SABAH’a konuştu: Reddedilmeyecek bir teklifti

Galatasaray'da sezon başında ücretine zam yapılarak garanti ücreti 1.9 milyon Euro'ya çıkartılan Garry Rodrigues, Al-İttihad'la anlaşmaya vardı ve sarıkırmızılılara mesaj yolladı. Sözlerine "Reddedilmeyecek bir teklif aldım" diyerek başlayan Rodrigues, "Galatasaray'da hayalimi gerçekleştirdim ve kariyerimdeki ilk şampiyonluğu burada yaşadım. Hocam Fatih Terim'i, takım arkadaşlarımı ve muhteşem taraftarı hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

KALBİM HEP GALATASARAY'LA OLACAK

YEŞIL Burun Adalı oyuncu, "Galatasaray'da başka bir seviyeye çıktım ve bu yüzden teklif aldım. Futbolda ayrılıklar olur. Hem benim hem de kulüp için çok iyi bir teklifti. Al-İttihad beni çok istedi. Kalbim Galatasaray'da olacak, yine şampiyonluğa ulaşacaklar" dedi.

BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON 250 BİN

Rodrigues, Al-İttihad'a resmi imzayı dün akşam attı. Akabinde Galatasaray, Rodrigues'in bonservisi için kasasına 10 milyon 250 bin Dolar girdiğini açıkladı. Söz konusu rakamın yüzde 20'si, oyuncunun eski kulübü PAOK'a ödenecek

SERDAR'IN DURUMU ARAPSAÇI!

GALATASARAY'IN biletini kestiği isimlerden Eren Derdiyok, alacakları için TFF'nin kapısını çaldı. Eren'in aksine TFF'ye başvurmayan Serdar Aziz, 1 milyon 800 bin Euro'luk alacağına karşılık bonservisini istedi. Florya'da kendisine tahsis edilen altyapı antrenörü gözetiminde çalışan Serdar'ın talebine yönetim sıcak bakmıyor. Serdar ile anlaşan Fenerbahçe ise bonservis bedeli ödemek istemiyor. Serdar sezonu G.Saray'da tamamlarsa alacağı 3 milyon 500 bin Euro'ya çıkacak.

BATSHUAYİ HEYECANI!

Galatasaray, Garry Rodrigues'in satışından elde ettiği gelir sonrası transfer görüşmelerini hızlandırdı. El sıkıştığı Brezilyalı forvet Alan'ı renklerine bağlamak için gün sayan Aslan, hücum hattına yapacağı ikinci takviye için gözünü Michy Batshuayi'ye çevirdi. TRT Spor'un haberine göre; Valencia, Chelsea'den kiraladığı 25 yaşındaki Belçikalı santrforu gözden çıkardı ve Cimbom devreye girdi. Batshuayi'nin İspanyol ekibinden yıllık 4 milyon Euro aldığı gelen haberler arasında.