Robinho’nun enerjisi yüksek

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan ve yapılan takviyelerle ikinci yarıya da iddialı gireceği mesajını veren Medipol Başakşehir, Antalya kampına devam ediyor. Dün açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transfer Robinho'yu değerlendirdi. Topa daha fazla sahip olabilmek için sambacıyı kadrolarına kattıklarını kaydeden Avcı,diye konuştu.DIĞER yeni transfer Serdar Taşçı'nın da önemli bir kariyeri olduğunu belirten Avcı, "Alman Milli Takımı'nda oynamış, Stuttgart'ın kaptanlığını yapmış, Bayern Münih kiralık oynatmış. Kendisiyle görüştüm, hiçbir zaman bırakmamış. Testlerine göre idman planı yapacağız. Bizim bunda bir kaybımız yok, Serdar'ın buna ihtiyacı var" dedi.