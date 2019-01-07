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'da kadro dışı bırakılan , İspanya 2. Ligi takımlarından 'yla anlaştı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 15:38
Seleznyov Malaga'ya transfer oldu

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan Akhisarspor'da yönetim kampı ziyaret etti. Ara transfer döneminde eksilen kadrosuna henüz hiç takviye yapamayan yeşil-siyahlılarda Başkan Hüseyin Eryüksel ve yöneticiler, teknik direktör Cihat Arslan'la takımın son durumunu değerlendirdi. Elinde alternatif kalmayan stoper ve santrfor mevkilerine mutlaka transfer yapmak isteyen Akigo'da kulüp bulmaları istenen Dany ve Larsson da henüz takımdan ayrılmadı.

Takımla kampta olan iki futbolcunun yapılacak transferlere göre lisanslarının askıya alınabileceği öğrenildi. Stoper transferi yapılamazsa Dany takımda kalacak.

Akhisarspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra adı Süper Lig'den birçok kulüple anılan Seleznyov, İspanya 2. Ligi'nde Malaga'yla 1.5 yıllığına anlaştı. Geçen sezon devre arasından bu yana kadroda yer alan Ukraynalı futbolcunun ayrılış şartlarıyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.

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Seleznyov Malaga'ya transfer oldu
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