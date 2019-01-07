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’dan Boutaib'e duygusal veda

Evkur , 1.5 milyon Euro bedelle Mısır takımı Zamalek’e transfer olan için duygusal bir veda mesajı yayımladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 11:58
Yeni Malatyaspor’dan Boutaib'e duygusal veda

Geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Khalid Boutaib'i 1.5 milyon Euro bedelle Mısır ekibi Zamalek'e satan Yeni Malatyaspor, "Güzel anılar biriktirdik beraber, yolun açık olsun Khalid Boutaib" mesajıyla Faslı oyuncuya veda etti.

Yeni Malatyaspor, Boutaib için sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Oyuncumuz Khalid Boutaib, Mısır'ın Zamalek takımıyla anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Khalid Boutaib'e teşekkür ediyor futbol kariyerinde başarılar diliyoruz. Güzel anılar biriktirdik beraber, yolun açık olsun Khalid Boutaib."

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Yeni Malatyaspor’dan Boutaib'e duygusal veda
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