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'den VAR ve hakemlerle ilgili flaş açıklama!

Başkanı , 'nın Kış Semineri'nde açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 7.1.2019 12:58 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 13:08
Yıldırım Demirören'den VAR ve hakemlerle ilgili flaş açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören , MHK'nın Kış Semineri'nde açıklamalarda bulundu.

Hakemlerin, Süper Lig'de VAR'ın da etkisiyle ilk yarıda iyi bir performans sergilediğini ifade eden Yıldırım Demirören, "Tüm hakemlerimize teşekkür ediyorum, harika bir ilk yarı geçirdiler. VAR'ın da olumlu etkileri var. Türk hakemine küfür edip, aldığı cezaya itiraz edenler var. Hakemlerimizin göğsünde Türk bayrağı var. Bir hakeme bu kadar kolay küfür edilemez, bu kadar kolay hakaret edilemez. Hakemlere edilen hakeretlerden çok rahatsızız artık. Bu konuda bütün hakemlerimizin artık kendisine edilen hakaretlere karşı aksiyon almasını istiyoruz. Sayın Bakanım artık bu konuda hukuk yolları işletilsin, gerekenler yapılsın" şeklinde konuştu.

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Yıldırım Demirören'den VAR ve hakemlerle ilgili flaş açıklama!
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