Aykut Kocaman: Kuşkuyla yaşayacak insan değilim

F.BAHÇE SONRASI KONYASPOR'A DÖNEN AYKUT KOCAMAN SUSKUNLUĞUNU SABAH'A BOZDU

Fenerbahçe'de yaşanan başkanlık değişimi teknik direktör Aykut Kocaman için de yol ayrımı oldu... Tecrübeli çalıştırıcı, sarılacivertli kulübe veda ederken, takım çalıştırmayacağını söyledi ancak omuzlarda ayrıldığı, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşattığı Konyaspor'dan gelen teklifle yeni bir maceraya atıldı. O günden bugüne sessizliğini koruyan Kocaman ile takımının Antalya kampında buluştuk. İşte tecrübeli çalıştırıcının futbola dair düşünceleri: Yardımcılar konusuyla ilgili G.Saray maçından sonra söyleyeceğimi söyledim. Onlarla ilgili yüzde 1 bile kuşkum yok. Yüzde 1 bile... Böyle bir kuşkuyla yaşayacak bir insan değilim. Bu işlerin içinde olacak insanlar değiller. Ben 12 ayda F.Bahçe'de yaşadıklarımı, bugün, yarın ne olabilir her şeyi içine alarak ilgililere anlattım. Eğer bilgiyse, bilgi budur...

AVRUPA FUTBOLU DAHA HIZLI, DAHA TAKTİK

Biz ekibimle oturup konuştuğumuzda "Bazı takımlar bazı takımları yeniyor. Bu neden oluyor?" sorusunun yanıtını arıyoruz. Avrupa'yla kıyaslıyoruz kendi takımlarımızı. Başka bir şey oynuyor onlar. Daha güçlüler, daha hızlılar, daha taktiğe sadıklar, daha zekiler. Saha içindeki düzenin kendilerine fayda getireceğine inandıkları için kolektif bilinçleri daha yüksek. Bunun farkına 10 yıl önce vardım. O günden bu yana çalışarak geliştirebileceğimiz her şeyin üzerinde çalışıyoruz. Nedir bunlar? Kuvvetimizi çalışarak artırabiliriz. Dayanıklılığımızı çalışarak artırabiliriz. İkili mücadele kalitemizi artırabiliriz. Bunu yapabilirsen, elit oyuncuyu yakalayamasan bile onlarla boğuşacak seviyeye gelebilirsin. Bizdeki basamaklama "O gelsin, bu gelsin, hepsi bir araya gelsin, oynasın..." Olmuyor yahu olmuyor! Yaşaya yaşaya öğreniyoruz.

BAŞAKŞEHİR'İ G.SARAY ZORLAR

Başakşehir yüzde 99 ilk ikinin içinde olur. Şampiyonluğu kaçıracak olsalar da tepede olacaklar. Bu çok net. Başakşehir'i bence Galatasaray dışında zorlayacak takım gözükmüyor. Beşiktaş nasıl hamle yapacak, Trabzonspor nereye kadar taşıyacak, onları bilmiyorum. Galatasaray Garry Rodrigues satışıyla dengesini koruyacaktır. Başakşehir'i en çok zorlayacak takım Galatasaray. İkinciyle sekizinci arasındaki takımları değerlendirecek olursak, ikincinin sekizinci olma ihtimali de yüksek, sekizincinin ikinci olma ihtimali de yüksek. Mali durumu iyi olan Anadolu takımları iyi tercihler yapabilirse, yukarıda kalmaya devam edecek. Daha aşağıya inersek, ilk 8'i tahmin etmekten daha zor.



F.BAHÇE BURSA'YI YENERSE RÜZGÂRI ARKASINA ALIR

Fenerbahçe'nin ilk yarı performansıyla ilgili çok fazla şey söylemek istemiyorum. Ben ayrıldıktan sonra 3-4 ay boyunca hiç futbolla ilgim yoktu. Dünya Kupası'nı bile yarım yarım izledim. Kulüp içinden bana gelen talepler doğrultusunda her şeye olumlu yanıt vermeme rağmen, bitmek tükenmek bilmeyen bir saldırı ile karşılaştım. Saldırılar bir türlü bitmedi. Konyaspor'dan böyle bir teklif gelince, hiç düşünmedim bile... Pazarlık bile yapmadım. Başlayalım dedik, başladık. Fenerbahçe ile ilgili şunları söyleyeyim: Şu anda devre arası büyük umutlar var. Yeni bir hoca geldi. Yeniden bir şeyleri çevirmeye çalışıyor. Bursaspor maçı büyük hedef gibi gözüküyor. Eğer Bursaspor maçını kazanmayı başarabilirse Fenerbahçe, rüzgârı arkasına alarak bir sıçrayış yapabilir. Ancak bunun tersi de var. Bu kadar umut doluyken, eğer Bursaspor maçında istenmeyen bir sonuç alınırsa, zihinsel ve duygusal kırılmaya yol açabilir.

VAR COŞKUYU ORTADAN KALDIRDI!

Yanlış alışkanlıklar değişmediği sürece, VAR birkaç tane hatayı ortadan kaldıracak ancak kalan hatalarla beraber yaşama ve aynı sorunları konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Belki penaltı, kırmızı kart gibi, ofsayt gibi pozisyonlarda birtakım şeyler ortadan kalkacak. Ama yine sonuçta bir şeylere insanlar karar verdiği için 1 tane hata olacak. İşte o 1 tane hata bu kez kasıtlı yapılıyor diye tartışılacak. Alanya maçında yaşadığımız duygu var VAR'ın getirdiği... Önce gol attık, sevindik. Gol iptal oldu, rakip sevindi. Golü attığınızda anlık coşku muazzamdır. Duyguyu ortadan kaldırdı. Biraz bekle, izle, sonra sevin gibi bir davranış biçimimiz olacak. Kısacası anlık patlamaları ortadan kaldıracak. Bu belki benim için geçerli olmayabilir ama (gülüyor) başkaları için sıkıntı olabilir gibi gözüküyor. Ben üzüntümü-sevincimi yaşıyorum. Ama gösterme konusunda sıkıntılıyım.

KONYA OLARAK HEDEFİMİZ İLK 3

Makas daraldıkça ligde söz sahibi olacak takımlar var. Bunlardan biri tartışmasız Konyaspor. Bir kere şehir çok istiyor. Konyaspor benim dönemimde 66 puan almıştı. Şimdi biz Konyaspor'u her yıl ortalama 51 puan alan bir takım haline getirmeye çalışacağız. 51 puan iki maçtan birini kazanmak demek. Bu kudreti yakalayabilirsek bir adım daha atabiliriz. İşte o zaman ilk üçün içine yuva kuran bir takım olabilirsiniz. Bıraktığım kadronun son hali bugünkü takımdan daha uyumluydu. Bu kadro ise daha hızlı.

SEVMESEM DE EKONOMİ ÖNEMLİ

Bugünün dünyasında esas gücü belirleyen unsur ekonomi. Paran varsa oyuncu alabiliyorsun, oyuncuyu gönderip yerine daha iyisini getirebiliyorsun. Bu konuyu sevmesem de ekonomi çok önemli. Yıllardır tüm kulüpler için söylediğim bir şey vardı "Böyle giderse duvara çarpacağız" diyordum. Bunu söylerken artık herkes duvara çarptı.