Aytaç Kara: "Fenerbahçe maçından alnımızın akıyla çıkacağız"

Bursaspor'da bu sezon sergilediği başarılı performansın ardından 5 yıllık ara sonrası yeniden A Milli Takım formasını terleten deneyimli orta alan oyuncusu Aytaç Kara, Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Kampın yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten başarılı oyuncu, "Çok iyi çalışıyoruz, çok yoğun antrenmanlar oluyor. Bütün takım arkadaşlarım özverili bir şekilde çalışıyor. Bu kamp dönemini iyi bir şekilde çalışıp ligde hazırlanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Son zamanlarımız, 4 günümüz kaldı. Bunu da güzel bir şekilde geçirip ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.



"OYUN VE MÜCADELE OLARAK İYİYDİK"



Kendisiyle birlikte sezon başında birçok oyuncunun takıma katıldığına işaret eden Aytaç, yeni kurulan bir takım olduklarını belirterek ilk yarıya dair yaptığı değerlendirmede, "Kaynaşmamız biraz zaman aldı ama zaman geçtikçe oturan bir takım oldu. İyi mücadele edip, iyi oyun sergileyen takım olduk. Bunu da camiamız gördü, tüm camia kenetlendi. Sadece eksik olduğumuz bölgelerde gol sıkıntımız vardı, gol sıkıntıları yaşadık. Bunları atlatamadık bunun dışında sıkıntımız yoktu. Çok şükür oyun olarak, mücadele olarak iyiydik. Üzerine koyarak ikinci yarıya girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"MÜCADELEMİ HİÇBİR ZAMAN BIRAKMIYORUM"



İlk yarıda takımın en istikrarlı oyuncularından biri olan ve 3 golle takımın en golcü isimlerinden biri olan 25 yaşındaki oyuncu, "Oynayabildiğim tüm maçlarda takımıma katkı sağlamak istiyordum. Çok şükür bunu ilk yarıda gerçekleştirdiğimi düşünüyorum ki A Milli Takım'a kadar gittim, inşallah orada da kalıcı olurum. Performansımın üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum, ekstra çalışıyorum. Saha içerisinde de takımıma yararlı olabilmek için mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum" şeklinde konuştu.



MALATYA'DA KÜLLERİNDEN DOĞDU



Trabzonspor'dayken talihsiz bir sakatlık yaşayan ancak geçtiğimiz sezon Evkur Yeni Malatyaspor'da sergilediği başarılı grafik ile adeta küllerinden doğan Aytaç, o günler ve hedefleri içinse, "Trabzonspor'a transfer olduğumda 7'nci maçımda sakatlık yaşadım, Tarak kemiğim kırıldı, 7 ay uzak kaldım. Futbolda 7 ay demek, bayağı bir sıkıntılı süreç. Bazı futbolcular 2 hafta oynayamıyor, döndüklerine eski performanslarına ulaşması biraz zaman alıyor. Ondan önce çapraz bağı sakatlığı da geçirmiştim üst üste geldi bunlar. Onun da üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Geçen sene Evkur Yeni Malatyaspor'a gitmemdeki amaç orada oynayıp kendimi bulabilmek ve takıma katkı sağlayabilmekti. Bunları da gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Bu sene de Bursaspor'a bu amaçla geldim. Bursaspor'u seviyorum, buraya gelirken bu camianın ne kadar büyük olduğunu bilerek geldim. Burada da en büyük hedefim elimden geleni yaparak takıma katkı sağlamaktı" açıklamasında bulundu.



"TAKIM ARKADAŞLARIMA GÜVENİYORUM"



Ligin ikinci yarısının ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Bursaspor'da bu mücadeleyi ve kendi performansını da değerlendiren orta alan oyuncusu, "Her futbolcu performansının üzerine koyarak devam etmek ister özellikle bu maçlarda. Kişisel olarak değil, takımıma yaptığım katkıyla ön plana çıkarabilirim. Tek başına hiçbir zaman hiçbir şeyi başaramazsın. Milli takıma giderken de bunu söyledim, hocalarıma, takım arkadaşlarıma herkese teşekkür ettim. Onların desteğiyle benim milli takıma gitmem gerçekleşti. Yine hep birlikte o mücadelemizi göstereceğimizi düşünüyorum ki performanslar öne çıksın. Takım olarak iyi olduğumuzda bir gün benim, bir gün başka bir arkadaşımızın performansı öne çıkar ama önemli olan takım olarak iyi mücadele edip üzerine koyarak devam etmemiz. Kişisel olarak bir şey olmuyor, hepimizin iyi olması lazım. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. Fenerbahçe maçında da alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"ÜST SIRALARI HAK EDİYORUZ"



"Bu sene herkesi şaşırtan bir lig var" diyerek ilk yarıdaki tablo hakkında da görüşlerini paylaşan Aytaç, "Fenerbahçe'nin başına şimdi Ersun hoca geçti, benim de tanıdığım ve bildiğim bir hoca. Onların da çıkış için hamleleri olacak. Gerçekten çok tecrübeli bir hoca. Evkur Yeni Malatyaspor ön sıralarda, onlar da gerçekten iyi mücadele eden bir takım. Hak ettiklerini düşünüyorum. Biz de üst sıraları hak ediyoruz. Şanssızlıklarımız oldu, VAR sıkıntısı yaşadık. Bunu ikinci yarı yaşamamaya çalışacağız. Ben gerçekten herkese inanıyorum, her arkadaşımla da konuştuğumda söylüyorum bu sıkıntıları yaşamazsak çok iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"SAMET AYBABA HERKESE BABA GİBİ YAKLAŞIYOR"



Teknik Direktör Samet Aybaba'ya da övgüler yağdıran deneyimli oyuncu, "Samet hoca, hoca değil bir ağabey, bir baba gibi herkese öyle yaklaşır öyle davranır. Futbolculuktan geldiği için futbolcunun halinden anlar. Tecrübeleri bayağı yoğun, bizim için önemli. Benim için de büyük şans oldu bana yardımları desteği çok oldu. Hem onlar, hem ekibi ve takım arkadaşlarımız sayesinde özlediğim A Milli Takım formasına kavuştum. Samet hocanın da tecrübesi ve hocalığı zaten tartışılmaz. O bize yardımcı olmaya devam ediyor. Biz onun yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Her şey artık ikinci yarıda o şanssızlıklarımızı kırmaya kaldı. Bunu da hep birlikte kırıp bizim yüzümüzün gülme zamanının geldiğini düşünüyorum" dedi.



"NEREDEN GELDİĞİMİ UNUTMADIM"



Takımda pozitif tavırlarıyla öne çıkan ve genç oyuncularla da sürekli olarak tecrübelerini paylaşan 25 yaşındaki oyuncu, çok iyi çalıştıklarına değinerek şunları söyledi:



"İlk Altay'a A Takım ile çıktığımda 16 yaşındaydım ve en küçük oyuncu orada 30 yaşındaydı. Gerçekten öyle bir yerdeydim ki bütün tecrübelilerin arasındaydım. Onlardan gördüğüm şeyler o zamanlar bana çok şeyler kattı. 16 yaşında bir sene boyunca o takım arkadaşlarımın arasında 25 yaşındaymışım gibi bulundum. Süper Lig'de 8 senedir oynuyorum, bütün oynadığım futbolcular çok kaliteli, çok tecrübeli oyunculardı. Bu konuda çok şanslıyım. Onlardan çok şey öğrendim. Takım içi diyalogların da bu şekilde geliştiğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman hiçbir futbolcu arkadaşımla kötü olmadım. Hepsiyle aram iyiydi, genç kardeşlerime her zaman yardım ettim çünkü nereden geldiğimi hiçbir zaman unutmadım. Her takımda gençlere örnek olmaya çalıştım. Çalışmaları gerektiğini, ailesi ve kendisi için bir şeyler yapmaları gerektiğini söyledim. Bu gerçekten çok önemli genç oyuncular için. Bu yollardan herkes geçiyor, ağabeylerimiz bize böyle anlattı biz de öyle anlatmaya çalışıyoruz. Kampta da iyi çalışıyorlar, başımızda Samet hoca var, bu şansı iyi değerlendirmeleri lazım. Çünkü görüyorsunuz Süper Lig'de oynattığı oyuncuların çoğu genç. Bu sene forma giyen gençler bu sene A Takım'a çıktı. Samet hocayı iyi değerlendirmeleri lazım çünkü hocamız ve biz ağabeyleri olarak onlara güveniyoruz. Çok güzel bir ortam var burada. İnşallah onlar da istedikleri şekilde değerlendirirler bu şansı."



"İKİNCİ YARI İLE BİRLİKTE SEVİNME ZAMANIMIZ"



Son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının son saniyelerinde kaçırdığı penaltı sonrası büyük üzüntü yaşayan deneyimli oyuncu ayrıca, "Üzerine koydukça, iki yönlü oynamaya çalıştıkça A Milli Takım'a kadar yükselebiliyorsunuz. Bende bunu elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Hem defans olarak hem ofans olarak takımıma katkı sağlamayı düşünüyorum. Bunu da ilk yarı gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Şanssızlıklarım oldu, kaçırdığım pozisyonlar, son maçta kaçırdığım penaltı, bunlar futbolun içerisinde var bunlara takılı kalmamak lazım. Son maçta kaçırdığım şanssız penaltıdan sonra taraftarımız beni tribüne çağırdı, ondan sonra bayağı bir bana destek mesajı geldi. Sıkıntılı zamanlarımızda da bize destek oldular, ki en zor süreçte birlikte olmak en zorudur. Onlar zoru gerçekleştirdi ve yanımızda oldular çünkü onlar da bize inanıyor. Kaliteli bir takım olduğumuzu görüyorlar. Oynadığımız futbolla, arkadaşlık olarak samimiyetimizi hissediyorlar. Bütün takım arkadaşlarımız, ekibimiz onlara layık olabilmek için her şeyi yapıyoruz. Gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Onların hiçbir zaman şüphesi olmasın. Onların hepsini seviyoruz çok büyük bir güç bize. Zaten Bursaspor taraftarı hiçbir zaman tartışılmaz. Türkiye'deki profili çok önemli yerde olan bir camia burası. Üzüldüğümüz zamanlarda birlik olmak önemli bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı hep birlikte sevinme zamanımız" açıklamasında bulundu.



"HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEM"



Son olarak sahadaki agresif ve hırslı yapısıyla ilgili de konuşan Aytaç, "İnsanlarla konuşuyoruz, 'saha içerisinde çok hırslısın' diyorlar. Onlar benim bunun farkında olmadığımı düşünüyorlar, ben tamamen yüzde 100 farkındayım. Ama bu benim 2-3 sene önce olan bir şeyim değil, Eskişehirspor'da da oynadığım dönemlerde de böyleydi. Bu benim karakterim aslında. Hiçbir zaman takımımı ya da ailemin, camiamın üzülmesini istemiyorum. Bunun için hep mücadele etmek istiyorum. Kötü bir niyetim olmadı hiçbir zaman saha içerisinde. Rakip oyunculara ayağına basayım, ters bir hareketim hiçbir zaman olmadı. Sadece kazanma arzum, isteğim var. Hiçbir zaman kötü niyetli bir hırsım olmadı, iyi niyetli bir hırsım var. Bundan da hiçbir zaman vazgeçmem. İnşallah kötü niyetli olmam" ifadelerini kullandı.

