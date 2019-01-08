‘Hiç kimse için hakem feda etmeyiz’

BUGÜN NELER OLDU

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Belek'teki Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri kapsamında düzenlenen FIFA kokartı takma törenine katıldı. Yaptığı konuşmada,ve hakemlerin tartışıldığı bir G.Saray-A.Konya maçını yaşadık. VAR'ın uygulamasında yaşanan bir hata nedeniyle hakemimize bir dinlenme süreci verildi.göğsünde Türk bayrağı var. Hakemlerimize küfür edemeyiz. Geçen sene hakemlerimize 40 kere küfür edildi. Önce saygıyı öğrenin ki sonra sizin cezanızı tartışalım.federasyon olarak veya hakemler olarak kişileri savcılığa veremeyiz.Adalet Bakanlığı'ndan ricamız, hakemlerimize hakaretten dolayı disipline gönderdiğimiz o kişileri savcılığa vermeniz.Törende toplamda 33 hakeme 2019 yılında taşıyacakları FIFA kokartları verilirken, Süper Lig'den Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler ve Ümit Öztürk kokartı alan isimler oldular.kokart törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, göğsünde ay-yıldız taşıyan hakemlere küfürü hiçbir şekilde kabul etmediklerini söyledi. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonundan maçları izlediğini, her pozisyonu tek tek incelediğini de hakemlere hatırlattı.