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, Altınordu'nun 22 yaşındaki oyuncusu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu sezonu Altınordu'da kiralık olarak tamamlayacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 21:01 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 21:22
Medipol Başakşehir yeni Cengiz Ünder'ini buldu

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 22 yaşındaki Alican Özfesli'yi kadrosuna dahil etti.

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Altınordu'dan transfer edilen Alican Özfesli ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Genç oyuncunun bu sezon sonuna kadar Altınordu'da kiralık olarak forma giyeceği kaydedilen açıklamada, "Sözleşmenin kulübümüz ve Alican Özfesli için hayırlı olmasını diler, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Altınordu'da başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Medipol Başakşehir yeni Cengiz Ünder'ini buldu
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