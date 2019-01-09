Adem Büyük: "Erol Bulut'un gelmesiyle bir ivme kazandık"

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor'da kaptan Adem Büyük, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Büyük, Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferine ilişkin, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, aramızdan ayrılmasına üzüldük ama Fenerbahçe gibi bir camiaya gitmesine de sevindik. Yolu açık olsun, Allah utandırmasın. Güzel anılarımız oldu, iyi zamanlarımız geçti" değerlendirmesinde bulundu.



"YOĞUN BİR TEMPOYA GİRECEĞİZ"

Kamp çalışmalarının iyi geçtiğini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Yoğun tempoda çalışıyoruz. Sakat vermememiz önemliydi çünkü sezon başından bu yana canımız çok yandı. Her şey yolunda gidiyor. Herkes özverili çalışıyor. Altyapıdan gelen kardeşlerimiz var. Onlar da kendilerini göstermeye çalışıyorlar. İyi de çalışıyorlar, biz de onlara yardımcı olup, kampı bitirmek istiyoruz. Önce kupa ardından da lig maçı, sonra bir kupa maçı daha var. Yoğun bir tempoya gireceğiz. Kampta sıkı çalışıp o maçlarda sıkıntı yaşamamak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"EROL BULUT'UN GELMESİYLE İVME KAZANDIK"

Adem Büyük, geçen sezon lige sıkıntılarla başladıklarını ancak Erol Bulut'un takımın başına geçmesiyle bir ivme kazandıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu takım Süper Lig'e ilk çıktığı zaman herkes küme düşme adayı olarak gösteriyorlardı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Biz bu seneki yerimizi geçen sene burada olacağımızın sinyallerini gösterdik. Yeni lige çıkan bir takım ve burada olması gereken arkadaşlığını fazlasıyla olduğunu söyleyebilirim. Bu bizim için önemli bir artı. Lige geçen sene iyi başlamış bir takım olarak yaşanılan bazı sıkıntılar vardı. İyiki de o sıkıntılar yaşanmış çünkü Erol hocanın gelmesiyle takım ayrıca bir ivme kazandı. Biz de ona net bir şekilde cevap verdik. Bize çok büyük katkıları oldu. Geçen sene aslında daha iyi bitirebilirdik. Geçen sene VAR sistemi olsaydı, ligi daha farklı tamamlayabilirdik. Ama olsun, ilk seneden hedef takım olmak istemiyoruz. Bu sene, ligin ilk yarısı itibariyle hedef takım olarak görülüyoruz. Geçen sene bunun sinyallerini vermiştik. Ligin ilk yarısında 29 puan aldık, daha da üzerini alabilirdik ama takım olarak yaptığımız hatalardan dolayı 29 puanda ve bana göre ikinci sıradayız. Bu durumdan mutlu ve gururluyuz."



"BURALARA GELMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK"

Elde edilen başarının kesinlikle tesadüf olmadığını anlatan Büyük, "Biz buralara gelmek için çok çalıştık. Umarım kalıcı oluruz. Burada kalıcı olmak çok önemli çünkü üst düzey takım ve oyuncularla mücadele ediyorsunuz. Biz de kaliteli ve deneyimli bir takımız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Hocamız ne verirse onu yapıyoruz. İkinci yarıda aynı şekilde devam edecek. Tabi ki eksiklerimiz var. Kamp çalışmalarında eksiklerimizi giderme adına çalışıyoruz. Kampı en iyi şekilde geçirip, daha sonra lige bıraktığımız yerden başlayacağız. İnşallah buralarda kalıcı oluruz" diye konuştu.