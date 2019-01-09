Asamoah Gyan Kayserispor kampından ayrıldı

Ligin ikinci yari hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kayserispor'da Rajko Rotman'dan sonra Asamoah Gyan da kamptan ayrıldı. Rotman, Kayserispor ile sözleşmesini tek taraflı feshedip Antalya'da bir başka otele yerleşirken Asamoah Gyan ise ülkesine gitti.

Ailevi problemlerinden ötürü sarı kırmızılı yetkililerden izin alarak ülkesine giden Gyan, kamp bitmeden yeniden takıma katılacak. Olası aksi bir durumda ise Gyan, Kayseri'ye gelecek.

Diğer yandan Kayserispor kaptanlarından Deniz Türüç ve kaleci Muammer Yıldırım, takıma katılacak.