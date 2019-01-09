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kampından ayrıldı

’un Ganalı futbolcusu kamptan ayrıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 14:41
Asamoah Gyan Kayserispor kampından ayrıldı

Ligin ikinci yari hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kayserispor'da Rajko Rotman'dan sonra Asamoah Gyan da kamptan ayrıldı. Rotman, Kayserispor ile sözleşmesini tek taraflı feshedip Antalya'da bir başka otele yerleşirken Asamoah Gyan ise ülkesine gitti.

Ailevi problemlerinden ötürü sarı kırmızılı yetkililerden izin alarak ülkesine giden Gyan, kamp bitmeden yeniden takıma katılacak. Olası aksi bir durumda ise Gyan, Kayseri'ye gelecek.

Diğer yandan Kayserispor kaptanlarından Deniz Türüç ve kaleci Muammer Yıldırım, takıma katılacak.

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Asamoah Gyan Kayserispor kampından ayrıldı
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