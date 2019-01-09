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'ta Halilovic bombası

Beşiktaşlı yöneticiler, İtalya'da Hırvat yıldız Alen Halilovic için masada. 'in opsiyonunu kullanıp 10 milyon Euro'ya 'a satmayı planlayan siyah-beyazlılar, bu oyuncunun alternatifini de aynı takımda buldu

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019
Beşiktaş'ta Halilovic bombası

İtalya'da bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, asbaşkan Umut Güner ve hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Milan'ın genç 10 numarası Alen Halilovic ve menajerleriyle bir araya geldi. Beşiktaş'ın Halilovic'le ilgilenmesinin ardında Milan'ın Adem Ljajic'i istemesi yatıyor… Başkan Orman ve ekibi, Ljajic'in 5 milyon 250 bin Euro olan opsiyonunu kullanıp bonservisini alarak Milan'a 10 milyon Euro'ya satmayı planlıyor. Bu arada İtalyan gazeteci Di Marzio Halilovic transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

PEPE PORTO'DA

Babasının sağlık durumu ve alacakları ödenmediği için Beşiktaş'la yollarını ayıran Pepe, eski takımı Porto ile anlaştı. 35 yaşındaki tecrübe futbolcu, 12 yıl sonra döndüğü Portekiz kulübüyle 2021 yılına kadar mukavele imzaladı.

EVDE KALDILAR!

Beşiktaş'ta satış listesine konulan Tolga Zengin ve Gökhan Töre için şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Corinthians'ın ilgilendiği ancak alacaklarıyla birlikte bonservisini isteyen Vagner Love'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

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Beşiktaş'ta Halilovic bombası
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