Beto: "Ronaldo'ya Türkiye'deki futbolu anlattım"

İki sezondur Göztepe formasıyla gösterdiği performansla taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazanan Portekizli kaleci Beto, sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampında birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk yarısında istedikleri puanları alamadıklarını belirten Beto, "Daha fazla puan toplamayı bekliyorduk. Ancak çok da kötü bir durumda da değiliz. Beklemediğimiz maçlar kaybedip, beklenmeyen sonuçlar aldık. Ama iyi sonuçlarımız da oldu. Bunları telafi etmek, istediğimiz sonuçlara ulaşmak için bu kamptayız. Çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. Gerçekten mücadeleli, hırslı bir şekilde çalışıyoruz. Bu kampın sonucunda da istediğimiz sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZ CANINI DİŞİNE TAKAN BİR GÖZTEPE İZLEYECEK"

Ligin ikinci yarısında mücadele eden bir Göztepe olacağına dikkat çeken Beto, "Öncesiyle sonrasını kıyaslamak istemiyorum. Çünkü iyi bir hocamız vardı. Kendisi takımdan ayrıldı ve yeni bir hoca geldi, Kemal hoca da çok iyi bir hoca. Bu farkı yaratacak biz oyuncularız. Ligin ikinci yarısında taraftarlarımız çok mücadele eden bir Göztepe izleyecekler. Her maça bir final mücadelesi niteliğinde çıkan bunun için çabalayan, hırslı bir şekilde bütün maçlarını kazanmak için canını dişine takan bir Göztepe izleyecekler. İlk yarıdaki kayıplarımızı bu mücadelemizle, hırsımızla tekrardan toparlayacağız" şeklinde konuştu.

"UMUYORUZ Kİ DEĞİŞİKLİKLER TAKIMA OLUMLU DÖNER"

Futbolun bir sonuç oyunu olduğunu söyleyen Portekizli kaleci, "Sezon içerisinde veya devre arasında teknik direktör değişikliği hiç yaşamamıştım. Bu sene bunu yaşadık. Futbol sonuca bağlı bir oyun. Her ne kadar bir şeyler iyi, doğru olsa da maalesef ki sadece sonuçlara bağlı oluyorsunuz. Bu teknik direktör A, B, C olabilir. Bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan nokta futbolcuların yeni teknik adamlara veya yeni sistemlere adaptasyonları. Bu adaptasyonu doğru sağlayabilirsek, doğru sonuçlar alırız. Zaten profesyonel insanlarız. Yapmamız gereken şey de bu. Bu konulardaki kararları futbolcular vermiyor, yönetimler alıyor. Ancak dediğim gibi sadece sonuca bağlı, umuyoruz ki bu değişiklikler olumlu olarak takımımıza geri döner" ifadelerini kullandı.

"YÖNETİMİN KISA, ORTA VE UZUN VADEDE GÜZEL PROJELERİ VAR"

Sarı-kırmızılı ekibin kısa, orta ve uzun vadede önemli projelerinin olduğuna dikkat çeken Beto, "Göztepe geçmişinde büyük başarılar elde etmiş bir takım. Bu bazı etaplardan oluşuyor. Uzun süre başarılar gösterdiği etaplar var. Sonrasında Süper Lig'den uzak kaldığı bir etap var. Şimdide 1.5 yıldır, Süper Lig'de genç bir takım var. İyi yapılanmış, iyi yönetime sahip bir takım ve en önemlisi projeleri var. Kısa, orta ve uzun vadede güzel projeleri var. İlk olarak Süper Lig'de gerçekten kalıcı olması gereken, eskiden gördüğü saygıyı tekrardan hak eden bir takım olarak devam edip, sonrasında orta veya uzun vadede hedefleri gerçekleştirmeye çalışan bir takım olacak. Bu süreçlerdeki hedeflerden birisi de kupa olabilir. Bu mücadeleyi verip, kupa kaldırabilir" dedi.

"DOĞRU BİR ŞEY YAPTIĞIMI GÖRÜYORUM"

Göztepe'yi tercih etmekle ne kadar doğru bir karar verdiğini söyleyen tecrübeli file bekçisi, "Göztepe'nin teklifini kabul etmemdeki en büyük etkenlerin bu projeler olduğunu söyleyebilirim. Başkanın çok güzel projeleri var. Bana da transfer teklifi yapıldığında bunları anlattı. Bunlar çok hoşuma gitti. Bu projelerde beni bugüne kadar ki sahip olduğum deneyimim, kupalar veya kariyerimdeki deneyimlerimi bu projelerle bir araya getirdiğimiz zaman çok güzel şeyler ortaya çıkabileceğini düşündüm. Göztepe'nin bana benim Göztepe'ye çok güzel yardımları, desteklerimizin olabileceğini düşündüm. Bunlar çok hoşuma gitti. Bunun sonucunda teklifi kabul ettim. Bugünlere kadar doğru bir şey yaptığımı görüyorum. Kulübe de bana kapılarının açmasından dolay çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"HEPİMİZ KENDİMİZİ BU TAKIMA ADAMIŞ DURUMDAYIZ"

İzmir'de yaşamaktan büyük keyif aldığına dikkat çeken Beto, "Maalesef yurt dışındaki insanların Türkiye denildiğinde akıllara gelen imajı biraz farklı oluyor ama İzmir gerçekten inanılmaz bir şehir. Çünkü, geçen sene doğum günümde çok eski arkadaşlarımı İzmir'e davet ettim. Gelip gördükleri zaman İzmir'i çok beğendiler. Modern bir şehir. İnsanlar çok sempatik, cana yakın. Plajları ve gidip gezilip görülebilecek birçok yeri olan müthiş bir şehir. Ben yaşamaktan büyük keyif alıyorum. Bugüne kadar oynadığım tüm kulüplerle taraftarlarla ilişkilerim çok güzeldi. Bu biraz da insanın kendisini o kulübe adamasıyla ilgili. Taraftarlar kendilerini adayan oyuncuları her zaman sevmişlerdir. Göztepe için de aynı şeyler geçerli. Özel bir taraftarımız var. Bize her maç desteklerini hissettiren taraftarımız var. Burada oyuncunun takım için ne kadar savaştığı da önemli. Bir oyuncu her zaman iyi oynayamayabilir ama önemli olan var gücüyle mücadele etmesidir. Taraftarlar da böyle oyuncuları severler. Onlar bir çok fedakarlık yapıyorlar. Belki paraları olmuyor ama ceplerindeki son parayla bir bilet alıyorlar. Yolculuk yapıp, bizi desteklemeye geliyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Takım kaptanı olarak hepimiz kendimizi bu takıma adamış durumdayız. Bu takım için terimizin son damlasına kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

Beto'nun sol bacağında UEFA Kupası dövmesi var. Portekizli futbolcu bir tanesi Porto, iki tanesi Sevilla ile olmak üzere üç defa UEFA Kupası'nı kazandı.

"HER MAÇ YENİ BİR FIRSAT, BUNUN İÇİN ÖNCESİNDE DUA EDİYORUM"

Her maçtan önce dua ettiğini söyleyen Beto, "Bu bir totem değil dua. Birçok kişinin bildiği gibi babam vefat etti. Benim babam çok özeldi. Bu yüzden maçlardan önce dua ediyorum. Babam için de dua ediyorum. Her maç yeni bir fırsat, yeni bir şans. Tanrı'ya bana verdiği şanslar için dua ediyorum. Bu şekilde dua ediyorum, tabii bu duam da taraftarlarımızda bir rahatlık oluşturuyorsa ne mutlu bana" şeklinde konuştu.

"KENDİMİ 20 YAŞINDA HİSSEDİYORUM"

Futbolu bırakma konusunda herhangi bir karar almadığını söyleyen Beto, "36 yaşındayım ama ruh için rakamların fazla bir önemi yok. Ben; ruh, kafa ve fiziksel olarak kendimi 20 yaşında hissediyorum. O kadar heyecanlı, güçlü hissediyorum. Psikolojik olarak da daha iyi hissediyorum. O yüzden futbolu bırakma konusunda yaşla ile ilgili kafamda bir şey yok. Şu anda ilk hedefim Göztepe ile olan 1.5 yıllık sözleşmem boyunca elimden gelen en iyi oyunu sergilemek. Burada gösterebildiğim kadar başarı gösterip, takım olarak elde edebileceğimiz en iyi başarıları elde etmek. Kontratım süresince aklımdaki ilk öncelik bu. Onun sonrasında ne olacak, bitecek değerlendirilir. Portekiz ya da İspanya'ya mı dönerim veya burada mı devam ederim, kariyerim ne şekilde devam eder ve sonuçlanır bilmiyorum. Bugüne kadar oynadığım bütün kulüplerde kupa kaldırdım. Burada da kaldırmak benim için çok özel olacak" şeklinde konuştu.

"YETENEK DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDEN ÇIKIYOR, ONU BESLEMEK GEREKİYOR"

Portekizli futbolcuların iyi birer profesyonel olmaları, iyi bir mentaliteye sahip olmaları ve hırslı olmalarını onların sadece Türkiye'de değil dünyanın bir çok yerinde başarılı olmalarını sağladığını belirten tecrübeli file bekçisi, "Futbolcu yeteneğinin haricinde Portekizli futbolcular sadece Türkiye'de değil dünyanın bir çok ülkesinde başarılı olmalarında 3 önemli faktörün olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi iyi profesyoneller olmaları, ikincisi iyi bir mantaliteye sahip olmaları, üçüncüsü çok hırslı ve mücadeleci olmaları. Portekiz küçük bir yüz ölçümüne sahip. 11 milyon nüfuslu bir ülke olmamıza rağmen futbol anlamında olumlu şeyler katabiliyoruz. Bu da benim Portekizli olarak sevindiğim bir nokta. Çünkü, çocukluğumuzdan beri futbolcuların kalitelerinin ve yeteneklerinin haricinde bahsettiğim bu 3 noktaya önem göstererek büyümelerini sağlıyorlar. Yetenek dünyanın birçok noktasından çıkıyor ama yeteneği özellikle mantalite ile beslerseniz çok çok iyi sonuçlar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

"RONALDO 12 YAŞINDA BEN EN İYİSİ OLACAĞIM DİYORDU"

Cristiano Ronaldo'nun kendisinde çok farklı bir noktası olduğuna değinen Beto, "Bütün arkadaşlığımız, vatandaşlığımız bir kenara gerçekten Cristiano Ronaldo'nun bende çok farklı bir noktası var. 12 yaşında 'ben çok çalışacağım ve dünyanın en iyisi olacağım' diyordu. O yaşlarda onunla dalga geçen insanlar olabiliyordu. Ama bu hedefi için çok çalıştı. Çok fazla fedakarlık yapıp, kendisine çok fazla zaman ayırdı. Kendisini futbola çok adadı. Ben zaten dünya üzerinde futbola aşık, onun kadar kendisini adayıp, hedefleri için çalışan bir insan görmedim. Messi tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyilerinden bir tanesi. Çok büyük bir yetenekle doğmuş, kendisine verilen yetenekler bugüne kadar çok çok az insana nasip olmuştur. Bu yetenekleri çok iyi kullanmış, dünyadaki en iyi oyuncular arasına adını yazdırmış olan oyunculardan bir tanesidir ama Ronaldo'nun hikayesini çok yakından biliyorum. Bugünlere nasıl geldiğini biliyorum, gerçekten dünyanın ne iyisi olmayı hak eden isim Ronaldo" diye konuştu.

"RONALDO'YA TÜRKİYE'DEKİ FUTBOLDAN BAHSETTİM"

Ronaldo'ya bir gün Türkiye'ye gelmeyi düşündüğü taktirde olumlu referanslar vereceğini belirten Portekizli file bekçisi, "Kendisine hiçbir şey yapmazsa İzmir'e tatil yapmaya gel derdim ama onun haricinde Türkiye hakkında olumlu referanslar verirdim. Gerçekten gelişime çok açık olan bir ülke. İnsanların futbolu çok sevdiği, aşık olduğu bir ülke. Futbolun gelişiminde kendisinin de etkisi olabileceğini düşünürüm ve kendisine iletirdim. Milli takım kamplarından bu tip muhabbetler geçiyor. Birbirimizin halini hatırını sorduğumuz zaman neler yaptığımızı anlatıyoruz. Ben de kendisine Türkiye'deki yaşamdan, futboldan bahsettim. Ne kadar güzel, potansiyel vaat eden bir ülke olduğundan bahsettim. Geldiği zaman, eğer bir gün gelirse büyük keyif alacağını düşünüyorum. Antalya, İzmir, İstanbul gibi çok güzel şehirleri var. Kendisine bunları söylerdim" dedi.

"VİSCA, TREZEGUET VE DİAGNE OFANSİF OLARAK İYİ İSİMLER"

Türkiye'de birçok yetenekli futbolcunun olduğuna dikkat çeken Beto, "Gerçekten Türkiye'de oynayan çok yetenekli oyuncular var. Takımların en fazla önem gösterdiği yeridir santrfor mevkileri. Türkiye'de de bu mevkide oynayan çok iyi isimler var. Burada cevap verirken Göztepe harici cevap veriyorum, yoksa bana göre en iyisi kaleci, savunma, orta saha ve forvetler bizim takımımızda. Bunun dışında 3 tane isim verebilirim. Çok çok iyi oyuncular ama aklıma ilk gelen Visca, Diagne ve Trezeguet olarak sıralayabilirim. Gerçekten Türkiye'de ofansif olarak çok çok iyi isimler bence" ifadelerini kullandı.

"PENALTILARA NASIL ÇALIŞTIĞIM BANA KALMASI GEREKEN BİR SIR"

Penaltı kurtarışlarında oldukça başarılı bir grafik çizen Portekizli kaleci, "Bu benim sırrım. Penaltı kurtarmak bir kaleci için en güzel şeylerden bir tanesi. Nasıl ki bir santrfor için gol atmak en mutluluk verici şeydir. Bir kaleci için de bu mutluluk penaltı kurtarmaktır. Ne mutlu ki insanlarda böyle bir imaj uyandırmışım. Kariyerim boyunca birçok penaltı kurtardım, Türkiye'de de bu şekilde. Böyle izlenim uyandırmak çok mutluluk verici bir şey. Penaltılara nasıl çalıştığım bana kalan bir sır" dedi.

"TAKIMDAKİ EN SÜSLÜ İSİM BETO"YA CEVAP...

Genç futbolcuların 'takımın en süslüsü' olarak kendisini işaret ettiğine vurgu yapan Beto, "Bunun dikkat çekmesi güzel. Bunun bir kısmi hijyen ürünleri. Dikkat çeken kısım da o. Bu da bazılarına örnek olsun. Çünkü bir insanın başkası tarafından sevilmesi için önce kendisini sevmesi gerekiyor. Kendinizi sevmeniz için de kendinize bakmanız gerekiyor. Yüz, cilt kremleri kullananlar, kendilerine bakanlar artık sadece kadınlar değil. Erkekler de hijyene, sağlığa ve bakımlarına önem gösteriyorlar. Bu benim için çok önemli bir şey. Eşimin, çocuğumun, yakınlarımın arkadaşlarımın beni sevmesinde; benim kendime bakmam ve sevmem çok önemli. Bu açından kendime baktığım doğru. Birçok ürünüm var. Bu ürünler dolabımda çok yer tutuyor. Bunlarla birlikte kramponlarımız, antrenman malzemelerimiz, kendi özel eşyalarımızla birleşince arkadaşlarımızın dediği gibi iki dolaba ihtiyaç duyuyorum" dedi.

Portekizli kaleci röportajın ardından Türkçe olarak bildiği kelimeleri de saydı. Beto, "Sarı, kırmızı, afiyet olsun, Göz Göz Göztepe, taraftar devam, sağ, sol Şampiyon Göztepe" kelimelerini Türkçe telaffuz etti. Portekizli oyuncu en çok sevdiği yiyeceklerin başında ise bal-kaymağın geldiğini belirtti.