Ekuban’la fark geldi

BUGÜN NELER OLDU

TRABZONSPOR, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi'nde 11. sırada yer alan ADO Den Haag'ı 3-1 yendi. İlk yarısı 1-1 biten mücadeleyi bordo-mavililer,'ın golleriyle kazandı.DEN Haag ile oynanan hazırlık maçına menajerler ve scoutlar akın etti. İlgi odağı isimler Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ydı. Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, yöneticiler Özer Bayraktar ve Tuncay Uzunal da takımı yalnız bırakmadı. Soğuk havaya rağmen taraftarlar da tribündeki yerini aldı.TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu dün İsviçre'ye gitti. Başkanın bordo-mavili kulüp aleyhine FIFA'da açılan 18 dosya için yetkililerle görüşeceği öğrenildi. Başkan Ağaoğlu kulübe verilen transfer yasağının kaldırılması için de temaslarda bulunacak