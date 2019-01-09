Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor! Fenerbahçe transfer 8 Ocak

10 numara pozisyonunda araştırmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef Türk milli takımında da forma giyen Wolfsburg'un yıldızı Yunus Mallı! Yunus Mallı ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de Alman takımından gelecek haber bekleniyor ayrıca Chelsea'nin kanat oyuncusu Victor Moses için de girişimler sürüyor.

TRT Spor, Chelsea'de bu sezon çok forma şansı bulamayan Nijeryalı yıldız Victor Moses için Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu açıkladı. Sarı lacivertliler Moses için İngiliz devine kiralama teklifi yapacak.

1990 doğumlu Victor Moses daha önce West Ham, Stoke City ve Liverpool formaları da giymişti.

ALBERTH ELİS TRANSFERİNDE PÜRÜZ ÇIKTI!

Fenerbahçe yönetimi, Honduraslı Alberth Elis ile anlaştı ancak kulübü sorun çıkarttı. Houston Dynamo elinde bulundurduğu yüzde 80'lik bonservis hakkı için tam 8 milyon dolar talep etti.

1996 doğumlu Elis ise Fenerbahçe'de oynamak için adeta can atıyor ancak kulübünün dışında MLS tarafının da ikna edilmesi gerekiyor. Yüzde 20'lik kısım MLS yönetiminde bulunuyor. Elis, Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi bile!

Fenerbahçe alacağı dünya çapındaki golcüyle birlikte Elis'i de düşünüyor ancak maddi konuda indirime gidilmezse bu transferden vazgeçilme ihtimali yüksek.

SERDAR AZİZ TRANSERİ GERÇEKLEŞMEZSE ROTA MARIPAN'A ÇEVRİLECEK

Fenerbahçe aynı zamanda bir de savunma oyucusunun peşinde. Serdar Aziz transferi gerçekleşmezse savunmaya yapılacak takviye de belli oldu.

Fenerbahçe'nin, Alaves'te forma giyen Guillermo Maripan'a rotayı çevireceği öğrenildi.

24 yaşındaki oyuncu, Fener'e yeşil ışık yaktı.

İTALYAN YILDIZ LİSTEYE GİRDİ

Fenerbahçe İtalya milli takımı ile onlarca maça çıkmış bir yıldızı da listesine aldı. Hücum hattının sağ kanadında görev alan 31 yaşındaki Antonio Candreva, kısa süre içinde Inter ile yollarını ayıracak.

İtalya'da Inter'e yakınlığı ile bilinen Corriere dello Sport Gazetesi, Antonio Candreva takımından ayrılacağını açıkladı.